Prežijú federálne programy?

Minulý týždeň zverejnil server medialne.sk informáciu, že okrem Českej televízie chce piatu sériu programu Star Dance (u nás sa vysiela pod názvom Let´s Dance) získať aj televízia Nova.

26. máj 2011 o 0:00 Tomáš Gális

Medialne. sk si aj trochu zašpekulovalo, že ak by licenciu na program od BBC získala Nova, mohla by spolu s Markízou vyrobiť ďalší federálny program. Ten by mohol na jeseň konkurovať programu Česko Slovensko má talent, ktorý budú vysielať televízie Joj a Prima.

Iste, televízie to určite nerobia z nostalgie za spoločným štátom, ale len preto, aby znížili náklady. Čechoslovakistu však musí každá podobná informácia potešiť. Škoda, že sa o pár hodín ukázalo, že licenciu získala ČT a žiadne spájanie nakoniec nebude.

Oveľa horšie, čo sa týka spoločných programov, však vyznel rozhovor so šéfom českej Primy Marekom Singerom pre server mediar.cz. Singer v ňom hovorí, že napríklad rozdiel v sledovanosti programu Šéfka v Česku a na Slovensku bol taký veľký, že to dokazuje, že federálne šou boli skôr vlnou než dlhodobou zmenou pomerov:

„Ak sa táto vlna nekončí, potom určite upadá. Ako sme sa ako komerčné televízie vlny chytili, tak sme českého diváka federalizmom zahltili a ten teraz povedal dosť... Zmena nálady bola taká rýchla, že sme jednoducho nestihli včas zareagovať.“

Podľa Singera tak má nádej na prežitie skôr spoločná talentová súťaž, kde na jazyku až tak nezáleží. Po týchto slovách už vôbec neprekvapuje, že seriál Dr. Ludsky, ktorého chce Prima nasadiť v lete, bude u susedov „mluvit“. Pragmatické, ale smutné.