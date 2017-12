Novým riaditeľom Činohry SND je Emil Horváth

Dva súbory Slovenského národného divadla majú nových šéfov. Vladimíra Strniska na čele Činohry nahradí Emil Horváth, novým šéfom baletu je Andrej Suchanov.

BRATISLAVA. Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Ondrej Šoth odvolal dnes riaditeľa Činohry SND Vladimíra Strniska a menoval do tejto funkcie Emila Horvátha. Súčasne na uvoľnené miesto riaditeľa Baletu SND, ktoré zastával Vlastimil Harapes, menoval Andreja Suchanova. Informáciu zverejnilo divadlo na svojej webstránke.

Súbor verzus riaditeľ

"Je to ako v hokeji, nemení sa družstvo, mení sa tréner," povedal Ondrej Šoth. "Vážim si prácu pána Strniska, je osobnosťou, ktorá spravila veľké veci pre divadlo. Každého nemusia súbory prijať, rok máte šancu získať si dôveru zamestnancov. Keď sa vám to nepodarí, nemôže to fungovať. V divadle je základom komunikácia interpretov s riaditeľom. Keď som bol na aktíve činohry a vypočul si názory hercov, väčšinou sa zhodli na tom istom."

Profesor Vladimír Strnisko svoju výpoveď podpísať odmietol. Tvrdí, že na odvolanie nie sú žiadne vecné dôvody: "Ja mám absolútne všetko v poriadku. Pokiaľ sa týka spokojnosti-nespokojnosti, ide o dvoch-troch hercov, to nie je súbor. Tam je väčšina ľudí, s ktorými som robil, ktorí so mnou vychádzajú. To je všetko vycucané z prsta," vyhlásil. Tvrdí, že jeho zámerom bolo rozšírenie súboru a že chcel dať priestor mladým režisérom. Obvinenia, že chcel prepustiť všetkých hercov hrávajúcich popri divadle v televíznych seriáloch odmieta.

Emil Horváth, ktorý mal podľa informácií SME dnes popoludní prebrať menovací dekrét nového riaditeľa Činohry povedal, že viac informácií zaznie na tlačovej konferencii, ktorá bude v divadle v stredu.

"Podstatná časť činoherného súboru víta túto zmenu, ktorá môže viesť len k lepšiemu," povedal herec Tomáš Maštalír. Podľa neho ide o prirodzené vyústenie pretrvávajúceho napätia a nespokojnosti s Vladimírom Strniskom ako šéfom. "Nejde tu o prejav osobnej nevraživosti, ako režisér je akceptovateľný. Výhrady sme mali voči jeho pôsobeniu ako riaditeľa súboru."

Ministerská kontrola

V Slovenskom národnom divadle od 16. mája prebieha kontrola ministerstva kultúry. "Je zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, vykonávanie predbežných finančných kontrol," povedala hovorkyňa MK SR Eva Chudinová. Kontroluje sa obdobie od 1. mája 2010 do 30. apríla 2011.

Súčasný generálny riaditeľ Ondrej Šoth do divadla nastúpil vlani 3. mája. "Kontrola je normálna vec, v múzeu bola už myslím dvakrát, som rád, že je tu. Vyhneme sa istým anonymným veciam, ktoré niekedy vychádzajú zo závisti. Ide o transparentnosť, sám som to navrhol."

Podľa Strniska je zvláštne, aby bol ako riaditeľ súboru odvolaný v čase, keď je v divadle ministerská kontrola. Chce pred ňou obhajovať svoje pôsobenie v divadle a tvrdí, že vedenie sa toho bálo. "Poviem vám otvorene, tam sa nekradne en detail, ale en gros. Keď príde komisia ministerstva kultúry na stotinu toho, čo sa tam deje, je to na hodinovú výpoveď."

Minister kultúry Daniel Krajcer si chce počkať na výsledky kontroly a potom rozhodne o ďalších krokoch. "Minister nechce zasahovať do kompetencií generálneho riaditeľa SND, ale v súlade so zriaďovacou listinou, podľa ktorej je generálny riaditeľ povinný s ministrom prerokovať závažné zmeny, požiadal generálneho riaditeľa Ondreja Šotha, aby mu zdôvodnil odvolanie riaditeľa činohry Vladimíra Strniska. Dosiaľ sa tak nestalo a ak to generálny riaditeľ neurobí, minister to bude považovať za nedodržanie dohody," dodala hovorkyňa MK SR.