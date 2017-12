Kam chodíme - Len na jedno použitie

Fero Jablonovský vystavuje v Ex librise typografické interpretácie aforizmov Tomáša Janovica.

24. máj 2011 o 0:00 Alexander Balogh

„Životodarný je sex aj humor. Tak prečo sa neznesú v jednej posteli?“ pýta sa vo svojom aforizme Tomáš Janovic. Dobrá otázka, zvykne sa takticky začínať odpoveď vtedy, keď je tá odpoveď v nedohľadne. Dobrá sa zdala aj dizajnérovi a typografovi (ale tiež aforistovi a publicistovi) Ferovi Jablonovskému, ktorý však na ňu išiel z iného konca. Z toho najbližšieho, teda jemu profesijne najbližšieho, a tak dokázal, že keď už nie v posteli, tak sex a humor sa veľmi dobre znesú napríklad na plagáte, kde Janovicovej dileme pridal svoj typografický rozmer.

Našťastie, nezostal len pri tomto aforizme, ale z rozsiahlej tvorby svojho priateľa vybral aj viacero ďalších, až z toho vznikla výstava Len na jedno použitie. A asi sa dlho nerozhodoval, že interpretácie Janovicových textov rozvesí v bratislavskej literárnej kaviarni Ex libris, kde obaja, spolu so „skupinkou“ ďalších kolegov, trávia mnohé podnetné chvíle.

Asi všetky aforizmy sa dajú ilustrovať, no nie každý možno povýšiť do výtvarnej podoby len typografickými prostriedkami. Jablonovskému však bohato stačia rôzne typy, veľkosti a farby písma a ich rozmiestnenie v rámci jednotného formátu plagátov, a občas číslica či geometrický prvok. Grafickým zvýraznením pointy môže byť však aj nenápadná zátvorka, ako pri tomto Janovicovom aforizme: „Čo povie moja žena, to platí(m).“