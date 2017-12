Odkaz na Batmana 2012 našli v hluku zavesenom na webe

Zvuk, ktorý skrýva odkaz na Twitter. Ten na ďalšiu internetovú stránku. A na nej prvá fotografia superzloducha. Batman si na ľudí vymyslel detektívku.

24. máj 2011 o 14:30 Tomáš Prokopčák

Predstavte si, že idete nakrúcať veľkofilm. A chcete, aby naň chodili fanúšikovia predchádzajúcich častí, milovníci komiksov, popkultúry, tínedžri aj technofanatici. Ako by ste prinútili ľudí, aby sa o váš výtvor zaujímali?

Nechaj to na ľudí

Ešte pred rokmi by ste možno rozoslali tlačové správy, pozvali pár vybraných novinárov urobiť rozhovor s hlavnou hviezdou, režisérom, tretím scenáristom aj nosičom kulís, možno by ste pridali nejaký škandál zo súkromia drahých filmových hviezd a po čase do kín pustili zostrih najlepších scén.

V dobe sociálnych sietí však môžete k propagácii filmu pristupovať aj inak.

Necháte ľudí, nech sami zistia niečo o vašom filme. Dáte im pár náznakov a budete sa pozerať, ako im detektívna práca ide. Tento virálny marketing sa začne samovoľne šíriť, začnú o vašom prístupe písať známe internetové stránky.

A budú vám uznanlivo tlieskať, ako inovatívne k celému procesu pristupujete.

Skrytý obrázok

V piatok sa totiž objavila internetová stránka, ktorá patrí k tretiemu Batmanovi od Christophera Nolana. Počuť na nej môžete len krátku, zhruba dvadsaťsekundovú zvukovú pasáž. Nič viac.

Lenže potom nastúpili fanúšikovia. Jeden z nich (kto vie, či aj toto nebolo súčasťou kampane) vďaka audioprogramu zistil, že v zvukovej stope sa nachádza odkaz na istý účet na Twitteri.

Ten odkazoval na ďalšiu internetovú stránku, kde sa objavila postupne sa odkývajúca mozaika, na ktorej bol superzáporák Bane. Práve ten bude Batmanovým nepriateľom v novom filme a hrať ho bude britský herec Tom Hardy.

Sociálne siete zrazu začali hovoriť o nových „objavoch" týkajúcich sa filmu. Snímka sa pritom iba začala nakrúcať a do kín zrejme dorazí až v júli v roku 2012.

Chceme viac

„Toto je skvelá kampaň," píše o nápade americká stránka Mashable a magazín Wired kričí, že chce viacero podobných záležitostí.

Ukazujú totiž, ako kreatívne sa dnes dá pristupovať k propagovaniu produktu. Aj keď ním je napríklad hollywoodsky masový veľkofilm za približne 250 miliónov dolárov.