Čo počúvame: Alex Clare

Pop je vzrušujúci keď prijíma nové veci. A keď spája napríklad temný, drsný zvuk britských klubov s gitarami a folkovými fešáčikmi.

25. máj 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Populárna hudba je špongia. Sama osebe vlastne nejestvuje a nie je schopná nič vymyslieť. Existuje len vďaka nápadom a trendom, ktoré do seba rôznym spôsobom nasáva. Z takmer každej vzbury mládeže dokázala urobiť strednoprúd, ktorý nakoniec omrzel nielen alternatívne decká, ale aj konzumentov nudnej hudby z ešte nudnejších rádií.

Alex Clare je Londýnčan, ktorý by výzorom pokojne zapadol medzi Hansardových The Frames. Lenže vďaka producentom ako Diplo a Switch robí muziku, ktorá v sebe dokáže skombinovať dubstepovo bublajúce basy, dancehallovú veselosť aj strednoprúdovú prístupnosť. Nech to nazveme nu folk alebo soulstep, toto je pop, aký by sme mali počúvať v roku 2011.