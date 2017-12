Uvidíme comeback skupiny Mr. Big

Slávna americká skupina sa opäť dala dokopy a v rámci turné prvýkrát zavíta aj na Slovensko. Zajtra sa predstaví v Bratislave.

25. máj 2011 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Pamätáte si na hit To Be With You? Chytľavá akustická balada v roku 1991 valcovala svetové hitparády. Americkej skupine Mr. Big sa podarilo v rebríčkoch zabodovať ešte viackrát, no po sérii rozporov sa v roku 2002 rozpadla.

video //www.youtube.com/embed/9IvD7s9Zw4Y

Fanúšikovia si však vyžiadali jej návrat a pôvodná zostava sa tak nabudila, že dokonca dala dokopy nový album. V rámci turné ho predstaví aj na Slovensku – zajtra v bratislavskom MMC klube.

„To si neviete ani predstaviť. Zažil som už všelijaké koncerty, ale to, čo sa vlani dialo v Japonsku, na Taiwane aj na Filipínach, bolo neuveriteľné až šialené. Fanúšikovia kričali, ako sme to videli u Beatles,“ spomína basgitarista Billy Sheehan v telefonickom rozhovore pre SME na zrod comebacku jeho kapely. „Keď sa rozchýrilo, že Mr. Big opäť funguje, začali chodiť ponuky na koncerty. Staré osobné rozpory sú dávno zažehnané, cítime, že fanúšikom ešte máme čo dať.“

Kapela sa preslávila začiatkom 90. rokov. Popri vlne grunge kapiel zo Seattlu ako Nirvana alebo Pearl Jam priniesla melodický poprock v kombinácii s virtuóznou technikou. To jej získalo tak mainstreamové publikum, ako aj priaznivcov z progrockového tábora.

Dnes tvrdia, že návrat neprišiel pre peniaze: „Každý z nás má dosť úspešné sólové kariéry a hrávame s rôznymi ľuďmi. Zistili sme však, že stále dokážeme robiť spolu nové pesničky a že nás to baví. Preto vznikol nový album, na aktuálnom turné Mr. Big nehrávame iba staré hity.“

Nahrávku s názvom What If ... vydali v januári 2011, ale kolekcia poprockových pesničiek sa mohla pokojne zrodiť aj o dve dekády skôr: „Toto je hudba, ako ju cítime. Dobré veci nestarnú. Iba sa na istý čas dostanú do ústrania. Zoberte si napríklad, čo sa stalo s popularitou Elvisa, keď nastúpili Beatles,“ tvrdí Billy Sheehan.

video //www.youtube.com/embed/mHGv5FCS2j8

Na súčasnú scénu má Mr. Big dosť vyhranený názor: „Väčšina hudby, aká znie dnes z rádií, je umelina vyrábaná cez imidž. Taká Lady Gaga je ešte výnimkou, vie naozaj spievať aj hrať. Ale väčšina hudobníkov dnes musí používať autoladičku a namiesto hrania púšťa hotové podklady z počítača. Na našom koncerte sa ničoho takého nedočkáte. Všetko robíme naživo a vždy to znie trochu inak, lebo radi improvizujeme,“ tvrdí Billy Sheehan.