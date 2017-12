SND predstavilo nové vedenie

Emila Horvátha a Andreja Suchanova na ich premiére vo funkciách riaditeľov podporili herci a tanečníci Slovenského národného divadla.

26. máj 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Noví riaditelia Činohry a Baletu SND tvrdia, že ponuku od generálneho riaditeľa SND dostali pred mesiacom. Včera prvýkrát verejne predstavili svoje plány.

BRATISLAVA. Nestáva sa často, aby sa na tlačovej konferencii tlieskalo. Ani aby sa tlieskalo šéfom, ktorí sú vo funkcii len tretí deň. V Slovenskom národnom divadle sa to včera stalo.

Dôvera súboru

„Pán Šoth má presviedčací talent, mesiac dozadu som si to nevedel predstaviť,“ boli prvé slová Emila Horvátha, ktorý na čele činohry vystriedal Vladimíra Strniska. Nový riaditeľ vyhlásil, že dramaturgický plán budúcej sezóny zdedil od svojho predchodcu a po drobných úpravách ho zverejní koncom júna. Chce založiť umeleckú radu a jeho predstavou je, „aby sa každé predstavenie stalo sociologickým úkazom“.

Po jeho víziách spolupráce so zahraničnými režisérmi, o tematických sezónach a novom tvorivom tíme, z ktorého zatiaľ vymenoval len dramaturga Martina Kubrana, začalo pár prítomných hercov zo súboru spontánne tlieskať.

„Toto sme čakali rok a až teraz sme sa dočkali,“ vyhlásil Jozef Vajda. Narážal na dôvod odvolania Vladimíra Strniska, ktorý prežil vo funkcii iba rok. Podarilo sa mu zvýšiť tržby aj návštevnosť predstavení činohry, no podľa generálneho riaditeľa si nezískal dôveru súboru.

Strnisko SME povedal, že „súbor netvoria dvaja-­traja herci“ a že „na odvolanie nie sú žiadne vecné dôvody“. Vraví, že za tým stoja tí, ktorým generálny riaditeľ bez jeho vedomia zvýšil plat.

Ondrej Šoth na tlačovej konferencii pre zdravotné problémy nebol, ale ešte v pondelok to SME potvrdil: „Zvýšil som mzdu najkvalitnejším hercom aj sólistom opery a baletu. Sľúbil som to po nástupe do funkcie. Šesť rokov sa tu nezdvíhali platy,“ povedal. „Ako prvé som šetril dlh, potom som zohnal sponzorské peniaze a dal do poriadku mzdový systém.“

Umeleckí riaditelia

V činohre je momentálne 39 hercov, 20 z nich v dôchodkovom veku. Emil Horváth chce rozšírenie súboru dosiahnuť aj koncepčným obsadzovaním externistov, ktorí sa budú typovo hľadať podľa potreby konkrétneho predstavenia.

Na otázku, ako nový riaditeľ vyrieši to, že v niekoľkých predstaveniach sám hrá aj ich režíroval, povedal, že svoj post vníma „predovšetkým ako umelecký“ a nechce sa tajiť tým, že je už roky hercom a režisérom.

Včera prvýkrát verejne vystúpil aj nový riaditeľ baletu Andrej Suchanov (na snímke). Ten bol doteraz známy ako tanečník. Vlani sa stal umeleckým riaditeľom košického baletu a v januári bol prijatý do SND ako umelecký šéf kostýmovej výpravy. SME tvrdil, že oboch týchto funkcií sa už vzdal.

Na otázku, či má zmysel, aby Slovenské národné divadlo preberalo predstavenia z Košíc, Andrej Suchanov odpovedal, že sa budú robiť nanovo. Pripustil však, že to nebude prípad Odysea, no zároveň sľúbil, že z dôvodov kráteného rozpočtu divadla „náklady budú minimálne“.