Zmiznúť z mesta, ale nie zo sveta

Hudbu Mareka Brezovského môžete počuť na koncertnom turné, chystá sa film aj ďalšie cédečka.

27. máj 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Pocta Marekovi Brezovskému pokračuje viacerými spôsobmi.

To cédečko je jedno z najzaujímavejších, aké u nás kedy vznikli, a jeho pódiová verzia na vlaňajšom festivale Viva musica! bola viac než len obyčajným koncertom. Projekt Hrana teraz pokračuje slovenským turné po šiestich mestách. A fanúšikovia hudby Mareka Brezovského (1974 – 1994) sa dočkajú reedície cédečka aj pesničiek, ktoré ešte pravdepodobne nepočuli.

Od Hrany po Avanavany

„Pre nás je to veľká vec. Tá muzika je stále veľká a hrať ju naživo je fantastický pocit,“ hovorí Oskar Rózsa, ktorý bol Brezovského spolužiakom z konzervatória, spoluhráčom a priateľom. „Neprekopávame pôvodné aranžmány, skôr čistíme a jemne posúvame ďalej, aby ten koncertný pocit bol zaujímavý. Mám rád, keď idem na koncert a nehrajú to presne ako na platni. Keď sú tam nejaké jemné pozitívne zmeny, je to vzrušujúcejšie.“

video //www.youtube.com/embed/mztvzPXj_oM

Oproti vlaňajšku na sérii koncertov, ktorá sa začne budúci týždeň, už nebudú znieť Brezovského orchestrálne skladby, iba pesničky. Bude ich hrať rovnaká deväťčlenná kapela, v ktorej sú okrem Rózsu napríklad Martin Valihora, Marek Minárik, pianista Vladislav Šarišský alebo huslistka Ivana Pristašová.

Ale tých pesničiek pre kapelu bude viac. Zaznie kompletný album Hrana plus päť noviniek. Skladba Anjel zo scénickej hudby v hre Čajka, artrocková inštrumentálka Brezovského skupiny Art M trio plus to, čo zostalo po jeho ďalšej skupine Avanavany.

„Mali sme pätnásť a vybrali nás na sampler Punk Rebelie 3. V štúdiu Petra Jandu sme nahrali štyri veci, medzi nimi aj bigbítovú Chcem zmiznúť z tohto mesta. Má skvelý text a dobre sa hodí na toto turné, ktoré ponímame viac hipisácky a rockovo než sofistikovane a akademicky. Pretože Marek bol presne taký,“ tvrdí Rózsa.

Zároveň s turné vychádza aj reedícia albumu Hrana (1999). Pôvodné cédečko je zremasterované, obsahuje dve nové skladby aj ilustrácie Mareka Ormandíka. Zvuk má byť čistejší a podľa Rózsu tam lepšie počuť hlasy, ktoré zanikali v pôvodnom mixe.

Brána do budúcnosti

Ešte zaujímavejšou správou je, že sa chystá aj film: „Jeho základom bude materiál zo šnúry, potom sa urobia rozhovory, Patrik Pašš mladší spraví experimentálne animácie a potom to začneme dávať dokopy, aby vznikol hybrid v pozitívnom zmysle. Niečo medzi The Wall a Buena Vista Social Club – koncert aj dokument zároveň.“

A okrem reedície Hrany by sa fanúšikovia Mareka Brezovského mali dočkať aj nového materiálu. Po mladom talentovanom hudobníkovi, ktorého život predčasne ukončila dávka heroínu, zostalo niekoľko hodín hudby na kazetách.

„Marek bol nesmierne invenčný človek, nebol len taký improvizátor, ktorý za dve hodiny zahrá hodinu štyridsať hlušiny a dvadsať minút dobrej hudby. U neho je tej hlušiny strašne málo,“ vraví Rózsa a dodáva: „Z toho množstva záznamov sa dá čerpať, potrebujú len texty. Určite chcem nahrávať ďalej. Druhé cédečko sa už nebude volať Hrana, ale Brána.“