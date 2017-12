Folk, ktorý si rozumie s mašinkami

Sufjan Stevens je veľkou hviezdou hlavne v rodnej Amerike. Napriek tomu sa všetky koncerty jeho aktuálneho európskeho turné vypredali v priebehu pár hodín.

30. máj 2011 o 0:00 Katarína Benczová

Mimoriadne talentovaný multiinštrumentalista a spevák je na scéne desaťročie a jeho tvorba prešla zaujímavým vývojom. Od jednoduchých folkových pesničiek dávajúcich vyniknúť čistému vokálu a religióznym textom, cez elektronické vplyvy, až po súčasné bohaté orchestrácie a veľmi osobné témy. Väčšinu nástrojov Sufjan nahráva sám. Živým hraním časom aj jednotlivé skladby prechádzajú vývojom a naberajú na bohatosti.

Do Európy sa vrátil po piatich rokoch. Predstavuje svoj ostatný štúdiový album The Age of Adz, ktorý vyšiel vlani pod jeho vlastnou značkou Asthmatic Kitty.

Pôsobivej šou dáva vyniknúť atmosféra sál, ktoré boli pre koncerty cielene vybraté - komorné priestory divadiel a koncertných hál s kvalitným zvukom a miestami na sedenie. Inak tomu nebolo ani v prípade berlínskeho koncertu v divadle Admiralspalast.

Po úvodnom vystúpení pesničkára DM Stitha, ktorý je aj súčasťou kapely, sa odhalila minimalistická scéna s nástrojmi v dvoch sadách. Sufjan Stevens s gitarou, za keyboardom a ‚mašinkami’ vrstviacimi ďalšie zvukové linky. Muzikanti polepení farebnými fosforeskujúcimi páskami pôsobili nadpozemsky. Atmosféru dotvárala jedinečná videoprojekcia premietaná na pozadie a na priebežne spúšťanú priehľadnú oponu pred pódiom, vytvárajúc akoby 3D efekt.

Každá skladba bola prekvapením. Hneď úvodná Seven Swans bola katarzická. Pomalý folkový začiatok sprevádzaný vizuálnou ilúziou padajúceho snehu sa v sekunde zvrtol vo farebnú a zvukovú explóziu, počas ktorej Sufjan Stevens roztiahol obrovské labutie krídla. V podobnom duchu prevlekov, efektov, farieb, tanca a kvanta radostnej energie sa niesol celý koncert. Sufjan veľa rozprával. O skladbách a motiváciách, ktoré viedli k ich vzniku. Masívne mnohovrstvové harmónie sa striedali s folkovými gitarovkami, či čistým sólom za klavírom. Okrem záverečnej, publikom vykričanej a doslova vydupanej, hitovky Chicago, všetkým určite zostane v pamäti úžasne vystupňovaná 25 minútová skladba Impossible soul.

Z tohto koncertu mnohí odchádzali so slovami, že práve videli asi najlepšie živé vystúpenie v živote.