Kam chodíme - All Inclusive

Výraz Al Dente je známy aj rýdzo slovenským reštauráciám. Výtvarník, Marcin Mierzicki tak nazval jedno zo svojich videí, ktoré je v Poľskom inštitúte v Bratislave.

31. máj 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Nie, že by nerád používal vlastnú reč, ale niektorým spoločenským (vý)javom to sedí takto. To, že sa mu podarilo natočiť sugestívne zábery ľudí zasahujúcich proti zarezávajúcej sa spodnej bielizni, je aj vďaka podmazu mámivého hitu Ciao Ciao Bambino uchvacujúce, i keď ho vážne podozrievam, že išlo o dokonale fingovanú akciu.

Jeho ďalšie diela však svedčia o tom, že mu vlastne vôbec nejde o prvoplánové zábavky. Poľský prvok - v pneumatike zasadené kvetiny – či „mierne“ prepotený miništrantský habit s titulom Nemôžu byť všetci svätí, ukazuje, že s radosťou strieľa aj do vlastných, celkom ironicky a s nadhľadom.

Ešte voňajúca klobáska s vyrytým The End a vedľa odbíjajúca slučka v šumiacej televízii sa tiež celkom hodia pod názov celej výstavy – All Inclusive. Vždy máme istotu, že čosi nebude fungovať. Ani z darčekovej tašky, čo stojí uprostred, si určite nič nevezmete, ale môžete sa pokúsiť.