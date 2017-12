Wipeout konečne po česko-slovensky

Minulý rok Markíza ohlásila prípravu svetovej šou Wipeout (Drvivá porážka). Zároveň oznámila, že tím z tvárí televízií Markíza a Nova odcestoval do Argentíny, aby tu bojoval proti tímom Bieloruska, Poľska a Ukrajiny.

2. jún 2011 o 0:00 Tomáš Gális

Wipeout je adrenalínová a fyzicky náročná šou, pri ktorej súťažiaci prekonávajú ťažké prekážky. Vytvorila ju belgická produkčná spoločnosť Endemol, ktorá stojí napríklad aj za formátom Big Brother. Šou pred tromi rokmi prvýkrát odvysielala americká televízia ABC a odvtedy mala premiéru vo vyše tridsiatke krajín celého sveta.

Od prvej správy, že sa súťaž bude vysielať aj u nás, prešlo trištvrte roka a v televíziách sa zatiaľ neobjavilo nič, len správa, že šou sa u nás a v Česku bude vysielať v lete.

Ako pred časom informovalo medialne.sk, kým Markíza a Nova s nasadením medzinárodnej verzie vyčkávali, ukrajinská televízia Inter program odvysielala už uplynulú jeseň. Päť zúčastnených krajín si totiž neskoordinovalo odvysielanie nakrúteného materiálu a napriek informačnému embargu u nás sú záznamy ukrajinskej verzie dostupné na internete a známe sú aj utajované kompletné výsledky, z ktorých vyplýva, že Ukrajina vyhrala a česko-slovenský tím skončil posledný.

To by mohlo vysvetľovať záhadu, prečo Markíza a Nova nakrútený materiál „sušili“ takmer rok a odvysielajú ho až v divácky a inzertne nie veľmi zaujímavom čase. Veď kto by sa chcel pozerať na súťaž, kde je výsledok dopredu známy? Iba ak zo škodoradosti, ako celebrity spadnú z nezvládnutej prekážky do vody.