Rande a rozdelený účet

Scenár o láske vznikol na ceste vlakom z Toronta do Montrealu

3. jún 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Z citového života môžu byť veľké starosti aj pekný film. V Imaginárnych láskach nadväzuje kanadský režisér Xavier Dolan na stratenú sviežosť kinematografie.

Na kinematografii je dobré to, že sú v nej isté obmedzenia, vravel režisér Jean-Luc Godard. Nezdalo sa mu to vyslovene zlé, len ho to trochu pocvičilo v schopnosti vycítiť chvíľu, keď „možno nejaké veci urobiť“ a snažiť sa „byť slobodný prostredníctvom obmedzení“.

Kanadský režisér Xavier Dolan po ňom asi čosi zdedil. Keď prišiel s filmom Zabil som svoju matku, vyhlásili ho za objav festivalu v Cannes a pokračovateľa francúzskej novej vlny. Konkrétnejším prejavom tohto dedičstva bolo, že po nakrúcaní zostal úplne bez peňazí a žiadne nové nenašiel ani na svoj nový film. Takže sa musel rozhodnúť pre čosi jednoduché.

S čím máš problém

Vyšli z toho Imaginárne lásky. Naozaj sú jednoduché, slobodné a zdá sa, že aj úprimné. Dolan hovorí, že scenár napísal vo vlaku z Toronta do Montrealu. Aj zhrnúť to možno celkom stručne, je to film o láskach, zaľúbenosti a rôznych štádiách a stavoch, ktoré s tým súvisia.

Imaginárne lásky Les Amours imaginaires, Kanada, 2010, 95 minút

Scenár, réžia, strih: Xavier Dolan. Kamera: Stéphanie Anne Weber Biron.

Hrajú: Monia Chokri, Niels Schneider, Xavier Dolan

Premiéra v SR: 2. júna

Jedna časť vyzerá ako teoretická štúdia, vzorka mladých Kanaďanov v nej rozpráva o svojich skúsenostiach a riešeniach, keď je láska neopätovaná alebo keď sa skončí. „Po večeri som zaplatil len polovicu účtu, nech je odkaz jasný,“ hovorí jeden. „Šla som sa pozrieť, kde býva a pred domovníčkou som sa tvárila, že ho poznám od detstva,“ hovorí druhá. „Poznám to vzrušenie, keď mám e­mailovú schránku vysvietenú boldom, aj to vytriezvenie po kliknutí, keď tam nájdem reklamnú správu od Amazonu.“

Zvyšok je už zasnívanosť, pobláznenosť, zaslepenosť, citlivosť, nešikovnosť, smútok aj rozčarovanosť v praxi. Sám Xavier Dolan hrá jedného zaľúbeného, ako je v citovom zmätku z toho, že do toho istého chlapca sa zaľúbila aj jeho najlepšia kamarátka. Nenápadne pozorujú, kto má väčšie šance, chcú medzi sebou súťažiť, ale nechcú si veľmi ublížiť. Nechcú si to ani priznať, tak z toho prepadajú frustrácii, čo sa končí miernym násilím a nahnevanou otázkou: S čím máš problém?

Prepadať ilúziám

Film dnes stratil sviežosť a sebadôveru, hovoril Godard už v šesťdesiatych rokoch. „Je to normálne, dostal sa do obdobia, keď sa sám nad sebou zamýšľa,“ vysvetľoval. Xavier Dolan mu teda vracia čosi z bezstarostnosti.

Niežeby si nevšimol, že aj dvadsaťroční ľudia sa dokážu nonstop trápiť svojím citovým životom a prepadať ilúziám, lebo veď sám má dvadsaťdva. Ale vidí, že už o ňom dokážu aspoň otvorene hovoriť a nemusia pred spoločnosťou skrývať, kde na škále medzi medzi hetersexualitou a homosexualitou sa pohybujú.

Dovolil si byť obnažený, sebaironický a používa veľmi veľa spomalených záberov, aby sa vo filme ukázali snovosť a zmyselnosť. Už viackrát sa objavilo prirovnanie, že Imaginárne lásky sú ako klasika Jules a Jim. V niečom je to rozhodne presné. Aj Francois Truffaut zastavoval obraz, a nemal iný dôvod, len ten, že sa na usmievavú tvár Jeanne Moreau krásne pozeralo.