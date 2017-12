Manželia z Hollywoodu a ich pravidlá slušnosti

Elizabeth Taylor a Richard Burton pripravili katolícku Légiu slušnosti o vplyv v Hollywoode. Film o nich chystá Martin Scorsese.

6. jún 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Richard Burton bol iba jedným zo siedmich mužov, ktorých si Elizabeth Taylor vzala. Ale zase, vzala si ho – a aj sa s ním rozviedla – až dvakrát. O ich láske a nie tak celkom konštantnom vzťahu by mal teraz nakrútiť film Martin Scorsese.

To bude zaujímavé, lebo oni sami raz nakrútili taký netradičný manželský príbeh, že tým vážne zmenili pravidlá Hollywoodu.

Napriek strachu z bojkotu

Bolo to v roku 1966, film sa volal Kto sa bojí Virginie Woolfovej? Dovtedy mala na producentov a majiteľov kín vplyv katolícka organizácia Légia slušnosti. Sama o sebe vravela, že svojím systémom klasifikovania dáva iba odporúčanie, ktorý film môže vidieť celá rodina a pred ktorým sa treba radšej chrániť. V skutočnosti bola vplyvnejšia. Ak sa jej film nepáčil, vyzývala na bojkot kinosál, ktoré sa ho odvážili zahrať.

Virginia Woolfová je film o dvojici v nefunkčnom manželstve. On je mužom s priemernou kariérou, ona ženou, ktorá si v strednom veku našla záľubu v príležitostnom sexe s mladíkmi. Jeden večer majú návštevu, opíjajú sa a hrajú hru kto koho (aj z hostí) viac urazí a riešia si pri tom svoje problémy.

Hollywoodski cenzori nemali ani tak problém s pitím a sexom, skôr s mimoriadne vulgárnym slovníkom. Slovo prekliaty bolo z neho asi to najpriechodnejšie. Producentom odporučili, aby to povystrihovali. Oni sa aj zamysleli, ale usúdili, že by tým film pripravili o silu aj zmysel.

Štúdio Warner Bros. vložilo do filmu sedem miliónov dolárov, píše vo svojej knižke Križiacka výprava proti filmu Gregory D. Black. Prirodzene, že sa bálo bojkotu, malo však podporu Taylorovej, ktorá túžila po veľkej úlohe a nebála sa vyzerať pribratá a o desať rokov staršia. Ani Burton, ani ona nežiadali zvýšenie honoráru, keď sa nakrúcanie predĺžilo, a tým štúdiu ušetrili asi milión dolárov.

Nakoniec film zarobil štrnásť miliónov, diváci naň chodili v húfoch. Taylorová dostala Oscara a Légia slušnosti stratila vplyv. Producenti skončili s autocenzúrou, v Hollywoode sa presadil klasifikačný systém postavený na vekovej prístupnosti.

Škandál, ale len krátky

Martin Scorsese by mal svoj film nakrútiť podľa listov, ktoré si Taylorová s Burtonom písali (vyšli knižne pod názvom Furious love). Začali s nimi po nakrúcaní filmu Kleopatra, pri ňom sa v roku 1963 zoznámili. On bol vtedy ženatý, ona vydatá, takže bol z toho škandál. Samozrejme, len kým si Hollywood nezvykol a z ich vášnivého vzťahu nezačal sám žiť.