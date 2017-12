500 znakov a hotovo

Poďme si zadefinovať, čo je to verejnoprávnosť. Tak nejako by mohla znieť veta, ktorá sa objaví vždy po nástupe nového manažmentu STV.

9. jún 2011 o 0:00 Tomáš Gális

Nové vedenie húta, čo by malo vysielať, a najmä, odkiaľ na to vziať peniaze. Tak je to aj teraz. Avšak trochu inak: do konca mája sa do debaty mohla na stránke ministerstva kultúry zapojiť aj široká verejnosť. Dotazník s názvom Zisťovanie postojov a názorov verejnosti na vysielanie a charakter programov vo vysielaní Slovenskej televízie obsahoval okrem veku a pohlavia respondenta aj päť otázok k veci.

Aké je vysielanie STV?

Podiel ktorých typov programov je nevyhovujúci a mal by sa zvýšiť?

Aký je podiel nových pôvodných programov vo vysielaní?

Aký je podľa vás rozsah vysielania reklamy a telenákupu?

Netuším, čo z toho vedeniu RTVS a ministerstvu kultúry vyjde, isté však je, že prvá a tretia otázka boli zbytočné. Ak zodpovední sami nevidia, že vysielanie i podiel pôvodnej tvorby je nevyhovujúci, a čakajú, že im to potvrdia diváci, vyvoláva to skôr otázky o ich kompetencii.

Rovnako je otázna štvrtá otázka – ak diváci povedia, že reklamy je veľa, vzdá sa televízia príjmov? Možno niečo vedeniu RTVS naznačia aspoň odpovede na piatu otázku, v ktorej mohli diváci vyjadriť svoj názor alebo stanovisko vo vzťahu k vysielaniu, programovej štruktúre jednotlivých programových služieb, zastúpeniu jednotlivých programov či tém vo vysielaní, prípadne uviesť názor alebo odporúčanie pre RTVS do budúcnosti. K dispozícii bolo presne 500 znakov. Na definíciu verejnoprávnosti žalostne málo, na odkaz, aby STV skončila, až príliš.