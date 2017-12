SuperStar: Doteraz najzaujímavejšie finále

Česko–slovenská SuperStar tento rok priniesla niekoľko nečakaných momentov.

6. jún 2011 o 16:00 Oliver Rehák

Finále „federálnej“ televíznej súťaže mohlo byť o dosť kratšie, ale nakoniec sa ho oplatilo pozerať.

Všetky priame prenosy Česko-slovenskej SuperStar boli z Čiech a podľa výkonov a atmosféry priameho prenosu to skôr vyzeralo na víťazstvo 17-­ročnej Češky Gabriely Gunčíkovej. Jednohlasne ju favorizovala aj porota, ale vyhral košický rocker Lukáš Adamec.

Nešlo len o peniaze

„Nechcem peniaze, chcem spievať,“ povedal víťaz. Vyznelo to úprimne, rovnako ako jeho pocty porazenej finalistke. Jej podanie pesničky Věry Špinarovej Jednoho dne se vrátíš bolo totiž vrcholom večera. Takých silných momentov v histórii celej súťaže veľa nebolo.

Viacerí jej prorokujú veľkú budúcnosť, no ona sama sa vníma na svoj vek nečakane realisticky: „Je to sláva zadarmo. Boli sme párkrát v televízii, nie je v tom žiadna naša zásluha. Až vydám super album a bude to čisto moja práca, potom poviem, že som dobrá a že som na to pyšná,“ povedala pre MF Dnes.

Podľa hlasovej pedagogičky a speváčky Aleny Čermákovej, ktorá spolupracovala na niekoľkých SuperStar, sme videli silný večer: „Bolo to doteraz najzaujímavejšie finále. Mužsko-ženské, česko-slovenské, aj po speváckej stránke. Som trochu smutná, že nevyhrala Gabriela, pretože ona spĺňala všetky predpoklady a je to jedna z najlepších speváčok zo všetkých SuperStar. Žena to má v šoubiznise ťažšie. Na ňu sa pozerá inými očami, okrem dobrého hlasu musí byť aj krásna.“

Rozhodovali však televízni diváci, a tak si šek na 100-tisíc eur a zmluvu na vydanie albumu z Prahy odniesol 24­ročný Lukáš Adamec. Má vlastnú skupinu, spieva lepšie a univerzálnejšie ako jeho predchodca z východného Slovenska Miro Šmajda.

Možno pri SMS hlasovaní okrem tradične väčšieho počtu hlasujúcich medzi dievčatami Adamcovi pomohlo, že sa ho Pavol Habera rozhodol skritizovať. Nepáčilo sa mu podanie balady Nepriznaná, presnejšie slabá hra na klavíri a upätý spev.

To sa však zase nepáčilo divákom, dokonca ani moderátorovi: „Palo, čo robíš?“ skríkol naňho Leoš Mareš. „Predstav si, že by tu stál tvoj syn. Neverím, že by si mu to povedal. Si otrávený ako španielska uhorka!“

Takýto moment sa skôr čakal od porotcu Rytmusa, ale ten sa v nedeľu obmedzil na úlohu chápavého staršieho brata súťažiacich a raper ušetril publikum aj od svojho mudrovania o speve.

Kritizovať na finalistoch príliš nebolo čo. Odspievali dobre, vybrali si aj dobré skladby a pôsobili sympaticky skromne. Kto čakal karaoke mix aktuálnych hitov z hitparád, nedočkal sa. Žiadne r’n’b, dominovala staršia tvrdšia hudba – Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers (!), Spin Doctors, Europe. Gunčíková s Adamcom si poradili aj s duetom z muzikálu Pomáda a na záver si spolu dali ďalšiu pesničku Cose Della Vita, ktorú preslávili Eros Ramazotti s Tinou Turnerovou.

Prešľapy

Toho retra a minutáže však nakoniec bolo priveľa. Nebola to chyba finalistov. Keď sa na pódiu objavil Michal David a odohral na playback mix svojich diskotékových hitoviek, pôsobil, akoby vypadol zo stroja času. Bol tam omylom, svoju zbytočnosť ešte umocnil pesničkou na úplný záver večera. Väčšina divákov sa určite zhodne na tom, že pesničky pre pätnásťročných by mali hrať pätnásťroční.

Odvaha experimentovať sa cení, nie vždy však môže vyznieť dobre. To bol aj prípad exotickej vložky – domorodého tanečníka z Veľkonočných ostrovov. Išlo o motivačný bojový tanec, ktorý má prinútiť vydať bojovníkov zo seba maximum, prečo bol však zaradený až na koniec namiesto úvodu, to sme sa nedozvedeli. Svižnosti finále by určite prospelo aj menej rekapitulácií, hlavne tých momentov, ktoré sa udiali pred pár minútami.

Kým boli SuperStar v Čechách a na Slovensku samostatne, ich sledovanosť postupne klesala. Televízie Nova a Markíza sa preto rozhodli urobiť spoločný projekt a nedopadlo to zle. Tento rok najlepšie. A nejde len o to, že nedeľňajší večer v Česku videli dva milióny a na Slovensku milión divákov.