Kancelár bude čakať pred kinom

Slovenská novinka Dom otvorí Artfilm Fest. Ukončí ho debutový film Václava Havla.

8. jún 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Odchádzanie je ako Kafkov Proces, hovorí o filme Václava Havla Josef Abrhám. Kým ho neuvidíme, nevie, čo by o ňom ešte povedal.

Niektoré skúsenosti majú s nami Nemci z východnej časti krajiny spoločné, a tak veľmi dobre rozumeli novému filmu Zuzany Liovej Dom. Na festivale Berlinale ich nadchol a dlho mu tlieskali.

Budúci piatok otvorí Dom Artfilm Fest v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne. Doteraz sa nestalo, že by bol v hlavnej súťaži nejaký slovenský film, tento bude prvý. Akurát sa bude premietať v českom znení. „Tvorcovia stále nedostali z Audiovizuálneho fondu peniaze na slovenskú verziu,“ vysvetľuje riaditeľ festivalu Peter Nágel. „Dve tretiny Domu financovala česká strana, mohlo sa aj stať, že to nebude česko­slovenský, ale český film.“

Český herec Miroslav Krobot dostal úlohu introvertného otca, ktorý si myslí, že jeho dcéra bude šťastná, keď jej v malej dedine postaví dom. A nechce sa zmieriť s tým, že ona, ešte len budúca maturantka (hrá ju Judit Bárdos), by rada odišla do Anglicka.

Po veľkých peripetiách

Václav Havel sa o dva týždne bude chystať do Moskvy. Rusi ho tentoraz budú vítať ako filmovú hviezdu – alebo aspoň ako váženého režisérskeho debutanta. Na moskovskom festivale súťaží jeho film Odchádzanie. Je to síce v rovnakom čase ako Artfilm Fest, ale herecká časť štábu stihne prísť aj do Teplíc.

Medzi nimi Josef Abrhám, filmový kancelár na odchode. „Na Slovensko chodím rád a skúsim teda hovoriť po slovensky. Problém je, že aj tak neviem, čo by som povedal,“ hovoril včera v Bratislave. „Nerád by som vás ovplyvňoval, kým neuvidíte film.“

Abrhám, samozrejme, poznal Havlove divadelné hry, aj Odchádzanie, no aj tak bol prekvapený, ako si Havel predstavoval jeho filmovú adaptáciu. „V škole sme sa učili hrať štyrmi základnými spôsobmi: pomaly, smutne, rýchlo, veselo. Z toho mám diplom, to viem. Pri Havlovi som to mohol hodiť do koša. Chcel, aby sme boli autentickí, a zároveň od nás žiadal takú zvláštnu expresivitu, akú by som si nikdy nedovolil ponúknuť ani v divadle.“

Odchádzanie malo českú premiéru v marci. Niektorí recenzenti opatrne vraveli, že to Havlovi nevyšlo, druhá časť skúšala vyargumentovať opak a tvrdila, že zostal nepochopený. Producent Jaroslav Bouček hovorí, že film vznikol po „veľkých peripetiách“.

Abrhám si myslí, že hoci je Odchádzanie pôvabné dielo, vôbec nie je jednoduché. Niečo ako Kafkov Proces v literatúre. „Radšej však počkám, kým vyjdete z kina, potom sa vás prídem spýtať, či som nehovoril hlúposti,“ hovorí.

Cigán na ceste

Odchádzanie je posledným filmom Artfilmu, festival sa ním skončí 25. júna. Tento termín bol príliš skorý na to, aby sa v niektorej programovej sekcii odpremietal nový film Martina Šulíka Cigán.

V médiách ho sprevádzal podtitul Hamlet z rómskej osady a v našich kinách by mal byť ešte tento rok. Šulík by to mal spresniť, o Cigánovi príde do Trenčianskych Teplíc porozprávať.