Blízke stretnutia zhuleného druhu

Digitálny mimozemšťan Paul paroduje slávne sci­fi klasiky. Robí to hravo, s láskou a pochopením.

9. jún 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Recenzia / Film Paul USA-Francúzsko-Veľká Británia 2011, 104 minút Scenár: Nick Frost, Simon Pegg. Réžia: Greg Motolla. Kamera: Lawrence Sher. Hudba: David Arnold. Účinkujú: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen, Jason Bateman, Bill Hader, Jane Lynch, Kristen Wiig, Jeffrey Tambor, Sigourney Weaver Premiéra v SR: 9. júna 2011

Graeme a Clive sú anglickí fanúšikovia vedeckej fantastiky, neidentifikovaných lietajúcich objektov, záhad a komiksov, ktoré sa i sami pokúšajú tvoriť. Výlet na veľké komiksové stretnutie Comic Con do San Diega sa rozhodnú spojiť s návštevou miest, posvätných každému vyznávačovi UFO. Čaká ich však prekvapenie, o akom sa im nesnívalo ani v najbláznivejších snoch.

Tajné služby ho držali v zajatí

Scenáristi a herci Simon Pegg s Nickom Frostom si napísali a s pasiou zahrali úlohy dvoch absolútnych mimoňov, typických fanúšikov sci-fi, nepraktických, popletených a naivných rojkov s oneskorenou pubertou. Cestujú obstarožným karavanom a Amerika ich udivuje na každom kroku rovnako, ako oni udivujú ju. Zhodou okolností práve oni naďabia na skutočného mimozemšťana.

Desaťročia ho americké tajné služby držali v zajatí a on sa s nimi vďačne delil o informácie, no keď mu začalo ísť o život, rozhodol sa ujsť. Clive a Graeme mu majú pomôcť, takže onedlho ich už prenasledujú tajní agenti. A pretože popletení mladíci náhodou unesú príťažlivú Ruth (Kristen Wiig) v pätách majú aj jej rozzúreného tatka, náboženského fanatika Mosesa (John Carroll Lynch).

Ústrednou postavou je, prirodzene, mimozemšťan Paul, vytvorený digitálnymi technológiami a obdarený hlasom (čiastočne i podobou) Setha Rogena. Cynický, pôžitkársky, vulgárny a utáraný tvor s Graemom a Clivom utvorí rovnocenný trojlístok.

Film výdatne, nápadito a hravo ťaží z najznámejších diel nielen vedecko-fantastického žánru ako sú Hviezdne vojny, E.T. – Mimozemšťan, Blízke stretnutia tretieho druhu (Steven Spielberg tu dokonca má vtipný štek), Akty X, Muži v čiernom či Votrelec, ale napríklad aj Titanic. Spolieha sa na to, že divák je tiež fanúšikom, dôkladne pozná žáner, filmy i reálie a dokáže oceniť priehrštia citátov, parafráz, paródií a gagov, ktoré si nezasvätený ani neuvedomí. Pegg a Frost skrátka nerobia nič iné, ako vo svojich predchádzajúcich filmoch (Súmrak mŕtvych, Jednotka príliš rýchleho nasadenia), len tentoraz na pôde sci-fi – a hoci sa do istej miery opakujú, robia to dobre.

Ufón je skvelý

Režisér Greg Motolla už v roku 1996 nakrútil komediálny road-movie Cesta do mesta aj komédiu o dvoch zúfalých pubertiakoch Superbad. Hoci šlo prevažne o konverzačné záležitosti, teraz nakrútil pomerne svižnú zábavu, s pochopením i láskou parodujúcu slávne staršie sci-fi filmy.

Popri skvelom digitálnom ufónovi je najvýraznejším prínosom snímky práve hravosť a láskavý pohľad na klasické diela vedeckej fantastiky. Na vnímavého (a poučeného) diváka sa prenáša v podobe úsmevov a dobrej nálady. Divák nepoučený, čakajúci Rogenovské prízemnosti a hurónsky rehot, však Paul pravdepodobne neuspokojí.