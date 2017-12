Moby stavil na stariny

Jeho nový album je skôr na intímne počúvanie v špecifickej nálade, no naživo to Moby vie rozpáliť. To je pre nás dôležitejšie.

8. jún 2011 o 18:00 Oliver Rehák

Slávny americký hudobník si o mesiac prvýkrát zahrá na Slovensku. Na festivale Bažant Pohoda.

V januári 2010 tvrdil, že novinka bude oveľa akustickejšia ako doterajšie nahrávky, no keď album Destroyed v máji vyšiel, už rozprával niečo úplne iné: „Ak by som to mal zhrnúť, opísal by som to ako pokazenú elektronickú hudbu pre prázdne mestá o druhej ráno.“

Hudba ako jedlo

Štyridsiatnik Moby má stále chuť niečo vymýšľať. Hráva ako dídžej, nemá problém vyliezť na pódium sám s akustickou gitarou, stále funguje v rôznych bizarných projektoch, ako sú bluesové zoskupenie Little Death či metalisti Diamondsnake. Na Bažant Pohodu do Trenčína privezie štvorčlennú skupinu so speváčkou, s huslistkou, basgitaristkou a bubeníkom.

„Je to ako raňajky, obed a večera. Vždy je to jedlo, no vždy iné a nedokážem povedať, aké mám najradšej. Baví ma byť dídžejom, zbožňujem hrať s kapelou, baví ma vybúriť sa na malom pódiu s poriadne hlasnou muzikou,“ vysvetľuje v promo rozhovoroch.

Pohodu čaká o mesiac pätnásty ročník, no tento Newyorčan s imidžom intelektuála je na scéne ešte dlhšie. Najsilnejšie obdobie mal po vydaní albumu Play (1999), na ktorom zaujímavo namixoval melancholické melódie s rytmami elektronickej tanečnej hudby a vznikla jedna z najpredávanejších nahrávok tých čias.

Kritici a diváci

Odvtedy pridal päť ďalších štúdiových albumov, každý sa snažil urobiť trochu inak, no žiadny z nich už neprekonal silu Play.

Na tom najnovšom vytiahol staré syntetizátory a elektroniku: „Mám rád tie čudesné staré mašinky. Nehovorím, že nové nástroje sú zlé, len sú príliš dokonalé. Viem, že niektorí umelci dokážu urobiť výborné veci, ale ja mám oveľa radšej, keď zvuk, vokály alebo celá nahrávka nie sú perfektné,“ hovorí.

Hudobní kritici to vidia rôzne. Konzervatívnejší časopis Rolling Stone píše, že „tento chlapík nie je nosičom zlej vody. Destroyed pokračuje v nedocenenej elegancii Wait For Me (2009) hlbšie do ambientných krajín“, no Pitchfork to vidí oveľa tvrdšie: „Nič výrazné, žiadne napätie. Výsledok sa nedá pustiť viackrát.“

Tak či onak, bude to premiérový koncert Mobyho na Slovensku a návštevníci Pohody sa báť nemusia. Ako dokazuje pohľad na setlisty aktuálneho turné, nové pesničky tvoria menšinu repertoáru. Znejú najmä staršie veci vrátane hitoviek ako Why Does My Heart Feel So Bad? alebo Porcelain, ktoré Moby naživo už tradične zvykne dosť pozmeniť.