Aronofsky ide po Biblii

Jeden z najuznávanejších režisérov chce nakrútiť príbeh Noemovej archy ako fantasy film s rozpočtom 130 miliónov dolárov.

13. jún 2011 o 0:00 SITA

Darren Aronofsky chce veľký rozpočet a verí, že sa mu to podarí.(Zdroj: SITA/AP)

Jeden z najuznávanejších režisérov chce nakrútiť príbeh Noemovej archy ako fantasy film.

LOS ANGELES. Podľa filmového webu Deadline.com bude najnovším dielom známeho amerického režiséra Darrena Aronofského „veľký fantasy epos a príležitosť stvoriť svet“. Rozpočet na produkciu snímky sa vyšplhal až na 130 miliónov dolárov (v prepočte 88,956 milióna eur) a filmový tvorca hľadá štúdiá, ktoré by ho pokryli.

„Je to o konci sveta a o druhej najslávnejšej lodi po Titanicu, takže neviem, prečo by to štúdiá nechceli urobiť,“ uviedol režisér filmov Pí (1998), Requiem za sen (2000), Fontána (2006), Wrestler (2008) či Čierna labuť (2010), za ktorý získala herečka Natalie Portman Oscara. Rozpočet na tento psychologický triler z baletného prostredia bol viac ako 12 miliónov dolárov a celosvetové tržby presiahli 315 miliónov dolárov.

Záujem o spolufinancovanie nového filmu prejavila spoločnosť New Regency, ďalšími záujemcami sú Paramount, Fox a Summit Entertainment.