Armáda, ktorej velia chlapci z Košíc

V minulosti sa pustili do Slotu a témy slovensko-maďarských vzťahov, teraz sa Kassaboys rozhodli dať poriadok umeniu.

12. jún 2011 o 17:00 Jana Németh, Jana Močková

Umelecká skupina Kassaboys, ktorú tvoria Rado Čerevka, Tomáš Makara a Peter Vrábeľ, prichádza s novým provokatívnym projektom.

Vo svojich predošlých projektoch sa pustili napríklad do Jána Slotu a témy slovensko-maďarských vzťahov, či do rúcania predstavy o bohémskom živote umelcov. Teraz Kassaboys s pomocou kurátorky Lenky Kukurovej skúmajú, akú hodnotu (hodnosť) majú naši výtvarníci. Výsledok môžete vidieť v bratislavskej galérii Krokus.

„Chceli sme vymyslieť fiktívnu militantnú skupinu, ktorá sa nečakane objaví medzi umelcami,“ hovorí Rado Čerevka. Označenie uniforiem číslom 11 môže formou evokovať nacistické uniformy, od toho sa však autori dištancujú. Jedenástka je vyjadrením písmen „k“ a „a“ v označení Kunstarmee.

„Skutočne ide iba o fikciu s veľkou dávkou irónie,“ tvrdí Čerevka. „Kunstarmee nesie v sebe aj vážnejšie myšlienky – odráža náš postoj k tomu, ako sa u nás vníma umenie a aká dôležitosť, či skôr nedôležitosť, sa mu prikladá.“

Elegantná uniforma s rôznymi vyznamenaniami, napríklad s „čestnou nášivkou Damiena Hirsta za mediálny ohlas diela“ či s „čestným metálom za počet samostatných výstav“ by mohla podľa Kassaboys výtvarníkom prinavrátiť spoločenské uznanie. Dokonca pripravovali pochod výtvarníkov v uniformách „ozdobených“ podľa vlastného životopisu. „Každý by bol odlíšený podľa toho, kde vystavoval, či nakoľko závažná jeho výstava bola,“ objasňuje s nadhľadom Čerevka.

Určenie hodností musí podliehať prísnym pravidlám, tak ako aj galerijné inštitúcie a akcie podliehajú zoznamom Smernice č. 13/2008 ministerstva školstva. Písmeno Z napríklad definuje závažné umelecké výstupy, Y menej závažné a X ostatné. To napríklad zaručilo Romanovi Ondákovi hodnosť najvyššiu – generál poľný maršal Erik Binder si obliekol uniformu pre armádneho generála a Lucia Dovičáková decentný plukovnícky „ancuk“.

Kassaboys však po skončení výstavy uniformy zbalia a odídu s nimi naspäť do Košíc. Podľa ministerskej smernice si za tento text možno pripíšu písmená EDI, ale to len v prípade, že ho tabuľka klasifikuje ako recenziu. Ak nie, zostane im snáď aspoň dobrý pocit, že rozvírili hladinu a dovolili si ironický pohľad na to, kým vlastne sú. Veď to im musí stačiť, alebo nie?

S modelovými uniformami pomáhalo dizajnérske duo We are not Sisters, s odznakmi si poradil šperkár Matej Bezúch.