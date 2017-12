Aktuálne výstavy

Marika Račeková v Galérii Nova, Nikola Tesla, Priestory Miry Podmanickej, Insita – In situ, Ľubomír Ďurček

14. jún 2011 o 0:00 (kul)

Marika Račeková v Galérii Nova

Oddnes do 17. júla je v bratislavskej Galérii Nova výstava sklárskej kolekcie Mariky Račekovej nazvanej to be...

Nikola Tesla

V Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave otvoria dnes o 17.00 h výstavu Nikola Tesla – inšpirácia pre budúcnosť. Na vernisáži vystúpia Anita Ribar, Ondrej Druga, Vladimír Kabas, Erik Ondrejička, Miloš Železňák, Peter Zagar a ďalší. Výstava potrvá do 30. júna.

Priestory Miry Podmanickej

Zajtra o 18.30 h otvoria v bratislavskej Galérii 23 % v Záhorskej Bystrici výstavu Miry Podmanickej Priestory. Výstavu otvorí Petra Ševčíková.

Insita – In situ

Otvorenie novej stálej expozície Insita – In situ v Galérii insitného umenia SNG v Schaubmarovom mlyne v Pezinku na Cajlanskej 255 bude zajtra o 16.00 h. Kurátorka Katarína Čierna pripravila reprezentatívny výber 150 maliarskych, sochárskych, kresbových a grafických diel od päťdesiatky insitných umelcov zo Slovenska, Srbska, z Česka, Francúzska, Talianska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Izraela a Brazílie.

Ľubomír Ďurček

Výstavu Ľubomíra Ďurčeka nazvanú Áno Nie otvoria vo štvrtok 16. júna v bratislavskej Galérii kritikov Slovenskej sekcie AICA – Faica na Františkánskom námestí 7. Kurátorom výstavy, ktorá potrvá do 13. augusta, je Juraj Čarný.