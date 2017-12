Sadám Husajn bol romantik, tvrdí Borat

Filmový Borat z Kazachstanu, teplákový raper Ali G a naposledy rakúsky módny reportér Bruno tentoraz objavuje politického zločinca – a jeho skrytý zmysel pre romancu a melodrámu.

13. jún 2011 o 17:15 Kristína Kúdelová

Iracký diktátor vraj napísal romantický knižný bestseller, vo filmovej verzii ho bude hrať britský komik Sasha Baron Cohen.

BRATISLAVA. Teraz prišiel rad na Iračanov: britský komik Sasha Baron Cohen píše scenár podľa ich bestselleru Zabibah a kráľ. Vo filme Diktátor bude sám hrať hlavnú úlohu – Saddáma Husajna.

Aby bol jeho zámer jasnejší, hollywoodske štúdio Paramount vo svojej tlačovej správe napísalo: „Film rozpovie heroický príbeh o diktátorovi, ktorý riskoval svoj život v boji za to, aby sa demokracia nikdy nedostala do krajiny, ktorú s takou láskou utláčal.“

Kniha Zabibah a kráľ vyšla v Iraku v roku 2000. Najprv anonymne, potom sa rozšírilo, že ju napísal Saddám Husajn a jeho meno sa objavilo i v anglickom preklade. V Husajnovom životopise by to bol dosť nezvyčajný prvok, pretože knižka je romantická: stredoveký kráľ sa v nej zaľúbi do chudobnej ženy, ktorá má za manžela tyrana.

Americká CIA prišla neskôr s teóriou, že Saddám si na tento účel najal autora, a že inteligentní čitatelia mali rozpoznať medzi riadkami skutočný obsah: kráľom je Saddám, cnostnou ženou iracký ľud a despotom Spojené štáty americké.

Ak by chceli Iračania čítať niečo autentické a realistické, mali by siahnuť po knižke Latifu Yahia Diablov dvojník. On popísal, ako z neho násilím urobili dvojníka Saddámovho syna Udaja a pod hrozbou smrti ho nútili, aby ho na verejnosti zastupoval. Potom sa mu zázrakom podarilo utiecť.

Američania už podľa jeho knihy nakrútili rovnomenný film, po festivale v Sundance sa dostal aj do Berlína. Keďže to bolo konvenčné a trochu aj povrchné dielo v akčnom štýle, zrejme bude viac rozruchu okolo filmu Sashu Barona Cohena.