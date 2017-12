Zhasnite svetlá, premietame

Projekt Kinobus a jeho smelí účastníci spustia premietačky v troch niekdajších dedinských kinách, v Košiciach uvidíte aké sú Oči farby dúhy + ďalšie kultúrne tipy.

13. jún 2011 o 16:00 (kul)

Pondelok 13. jún 2011

Koncert / Romy Horváth a Liteckí (aj Švedoví), Záhorácky tandem Tedla – Sojka

19.00, Ticho a spol., Bratislava

V pondelok večer ostane Ticho a spol. tradične verné bluesu – príde mladý harmonikár Romy Horváth s famíliou Liteckých Švedových a pesničkový projekt Záhoráckeho tandemu, v ktorom uvidíte Milana Tedlu a Paľo Sojka.

Súčasný tanec / RootlessRoot Company



19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Sugestívne fyzické divadlo o hranici medzi bytím a prázdnotou – skvelé predstavenie súčasného tanca v prevedení RootlesRoot Company – jedno z tých, ktoré treba vidieť.

Utorok 14. jún 2011

Koncert / Foolk, Tittingur, Ujko Ormoš, Möbius, tomy.45, Frojd

20.00, Stanica Žilina-Záriečie

Na spoločnom turné sa pod hlavičkou konceptu Databases predstaví slovenská kapela Tittingur, elektronický producent Foolk a producent/dj Ujko Ormoš – miestnu scénu bude zastupovať Möbius, tomy.45 a Frojd.

Klasika / The Robert Sharon Chorale

18.00, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava

V utorok večer sa v Koncertnej sieni Klarisky v Bratislave predstaví koncertom zborovej hudby The Robert Sharon Chorale z Floridy – ide o amatérsky zmiešaný zbor, vo svojom repertoári má sakrálne skladby, spirituály, klasické zborové skladby aj hudbu z Broadwaya i muzikály.

Prednášky / Palo Bálik: Typokabinet – súčasná tvorba písma na Slovensku a Dizajn v akcii

16.00, Dom umenia, Bratislava

Slovenské centrum dizajnu oslavuje 20 rokov existencie – v Dome umenia je do konca týždňa výstava mapujúca dve dekády, výstava Národnej ceny za dizajn a navyše aj pravidelné prednášky – v utorok o súčasnej tvorbe písma u nás s Palom Bálikom a Dizajn v akcii s Máriou Riškovou.

Streda 15. jún 2011

Dizajn / Vienna Fashion Night 2011

19.00, Ecke Graben/Kohlmarkt, 1010 Wien

V stredu večer sa vo Viedni koná Vienna Fashion Night 2011, ktorý otvoria návrhy mladej slovenskej návrhárky Lenky Sršňovej.

Prezentácia / Lado Darakhvelidze

17.30, SPACE, Bratislava

V stredu sa v priestoroch galérie Space odzprezentuje rezidenčný umelec Residency Lab: Lado Darakhvelidze – gruzínsky multimediálny umelec žijúci v Holandsku, ktorý vo svojej tvorbe pracuje najmä s témou spravodajských médií a ich dopadov na verejnosť – jeho rezidenčný projekt v Space má názov Citizen Jourrnal: „Ideal Newspapers“ a je sondou do priestoru slovenského internetu z hľadiska informačných médií a ich verejnej reflexie.

Výstava / Mira Podmanická

18.30, galéria 23percent, Záhorská Bystrica

V stredu otvoria v galérii 23percent výstavu Miry Podmanickej s názvom PrieStory. Autorka sa venuje odevnému dizajnu, šperku aj soche.

Výstava / Bakalárske a diplomové práce

18.30, Tabačka, Košice

V Tabačke otvoria v stredu výstavu bakalárskych a diplomových prác Katedry výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach – Ateliéru nových médií. Výstava bude do 23. júna.

Koncert / Bachelorette (NZ)

20.00, Tabačka, Košice

Bachelorette je projekt Annabely Alpers z Nového Zélandu – jemne synt/tech/psychedelic-pop – ktorý opäť zapísal jej krajinu na mapu hudobného sveta. V stredu večer ju uvidíte v Tabačke.

Štvrtok 16. jún 2011

Bábkové divadlo / Rozprávky bratov Grimmovcov

16. – 19. jún, Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava

Štvrtý ročník Festivalu Bratislavského bábkového divadla sa bude niesť v znamení rozprávok bratov Grimmovcov – tie bude hrať viacero súborov, zo Slovinska, Talianska, Nemecka, Maďarska, Čiech a ďalších európskych krajín. Predstavia sa maňušky, divadelné kapely, vhodné pre viacero kategórií detských ale i dospelých divákov.

Súčasný tanec / Rootlessroot Company (GR) – Eyes of the color of Rain

19.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Ďalšia dávka súčasného tanca v Kasárňach/Kulturparku, tentokrát v grécko-slovenskom prevedení. RootlessRoot Company založili Linda Kapetanea a slovenský tanečník a choreograf Jozef Fruček v roku 2006 v Aténach. Vytvárajú si svoj vlastný fyzický jazyk, chaotický, surový a nachádzajúci sa v opozícii voči kultúrnemu a politickému prostrediu, ktoré ich oboch obklopuje. Sugestívne fyzické divadlo o hranici medzi bytím a prázdnotou.

Výstava / Ľubomír Ďurček – áno nie

18.00, Galéria Faica, Františkánske námestie 7, Bratislava

Štvrtkovou vernisážou výstavy Ľubomíra Ďurčeka s názvom „Áno Nie“ sa v centre Bratislavy otvorí nová galéria – Faica – Galéria kritikov Slovenskej sekcie AICA. Kurátorom výstavy je Juraj Čarný, výstava potrvá do 13. augusta.

Výstava / Michal Mráz

18.00, Európske Centrum Výtvarných Umení, Ivanská cesta 30/B, Bratislava

Výstava Človek je produktom svojho okolia a streetartový projekt Svet je tvoj Michala Mráza uvidíte vo štvrtok v Aircraftgallery na Ivanskej ceste. Kurátorkou je Lívia Klasová. Na vernisáži vystúpi skupina Mirnixdirnix.

Festival / Fest Anča – Warm Up!

21.00, Galéria Enter, Bratislava

Do festivalu animovaných filmov Fest Anča ešte zostáva nejaký ten týždeň – vo štvrtok vás naň dostatočne pripraví Warm-up akcia v galérii Enter – uvidíte mix rôznych filmov, po nich bude afterparty.

Koncert / Sekatshi Dobrotti

20.00, Záhrada – centrum nezávislej kultúry /Beniczkého pasáž/, Námestie SNP, Banská Bystrica

V stredu večer bude v banskobystrickej Záhrade koncert, ktorý jeho aktéri – Peter Machajdík, Peter Krajniak a Jozef Vlk - opisujú aj ako „náhodný výber z nekonečného priestoru neobmedzených možností. Pred koncertom o 19.00 ešte vystúpi tanečníčka Lucia Kašiarová.

Koncert / Banda

19.00, Divadlo Malá scéna STU, Bratislava

Známa zostava Banda (Samo Smetana, Betka Lukáčová, Ivan Hanula, Peter Obuch, Ajdži Sabo) a hosť – speváčka Eva Brunovská zahrajú svoju zmes world music vo štvrtok večer na Malej scéne v Bratislave.

Piatok 17. jún 2011

Kinobus 2011: Východná linka – nielen filmový festival

17. - 19. jún, Košice – U. S. Steel – Poproč – Lucia Baňa – Štós – Medzev, téma: kov

Siedme pokračovanie prehliadky, kde diváci spolu cestujú a prespávajú v miestnych telocvičniach, bude reflektovať tému kov – či skôr hrdzu – ktorá spája všetky miesta, ktoré spolu navštívia. V štyroch obciach na „východnej linke“ budú premietať v čerstvo oprášených dedinských kinách a v troch opätovne spustia premietanie. Viac >>

Festival / Bratislava Street Art Festival

17. – 19. jún, Batelier, Bratislava

V piatok sa začína nultý ročník Bratislava Street Art Festivalu – stačí zájsť do Batelier klubu na Továrenskej a do ulíc hlavného mesta – predstavia sa výtvarní streetartoví umelci, nebude chýbať tanečný parket, workhopy, kde sa naučíte trebárs žonglovať či vytvárať animácie. Viac >>

Sobota 18. jún 2011

Pre deti / Kidlab – workshop

10.00 – 12.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Na tomto kidlabe pôjde najmä o príbeh – takže šup sem s deťmi – budú vytvárať fotopríbeh – fotiť, kresliť a na záver vytvárať originálne plagáty s príbehom.

Koncert / Moustache

20.00, KC Dunaj, Bratislava

Moustache – alternatívno-popový kvintet, predstaví a pokrstí svoj debutový album Keep it Growing pod značkou Exitlab v sobotu večer v priestoroch KC Dunaj. Budú aj hostia – Got Blue Balls?! a Isobutane a Teapot.

Klasika / VIVAldi verdITALIA

19.30, Blumentálsky kostol, Bratislava

Na sobotnom koncerte Vivaldi verditalia, ktorý sa koná v rámci festivalu Taliansky kultúrny jún predstaví diela Verdiho a Vivaldiho, ktoré spojili štyri hudobné zoskupenia: Spevácky zbor Technik STU, Komornú zložku zboru Konzervatória v Bratislave, Kresťanský komorný orchester ZOE a Združenie bratislavských symfonikov.

Nedeľa 19. jún 2011

New England Conservatory Youth Philharmonic Orchestra

19.00, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

Youth Philharmonic Orchestra patrí k prvotriednym mládežníckym orchestrom – v rámci svojho európskeho turné sa zastaví aj v Bratislave. Na programe sú aj Čajkovského Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester, op. 33 so sólistom Jonahom Park Ellsworthom. diriguje Benjamin Zander.