Peter Macsovszky: Človek je človeku prízrakom. Občas

Chcel som vytvoriť paródiu na tzv. rodinné romány, hovorí o svojej najnovšej knihe Peter Macsovszky.

15. jún 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Román Mykať kostlivcami napísal PETER MACSOVSZKY v Holandsku, kde už niekoľko rokov žije. Písať v holandčine sa zatiaľ nechystá, vraví, že ešte je na to priskoro. Navyše, netlačí ho do toho ani potreba „polepšiť“ si v očiach svojich nových krajanov. Má totiž závideniahodnú skúsenosť, že literátov tam berú vážne aj vtedy, keď píšu v jazyku, ktorému nerozumejú.

O AUTOROVI Peter Macsovszky sa narodil 4. 11. 1966 v Nových Zámkoch,

debutoval básnickou zbierkou Strach z utópie (1994),

ďalšie zbierky poézie: Ambit (1995), Cvičná pitva (1997), Sangaku (1998), Súmračná reč (1999), Gestika (2001), Klišémantra (2005), Tovar (2006) a Príbytok cudzieho času (2008),

pod menom Petra Malúchová uverejnil básnickú zbierku Súmrak cudnosti (1996),

s Michalom Habajom, Andrejom Hablákom a Petrom Šulejom sa podieľal na mystifikačnom koncepte Generátor X: Hmlovina (1999),

po maďarsky napísal zbierky Álbonctan (Falošná patológia, 1998), Kivéve (Okrem, 2000), Hamis csapdák konyve (Kniha falošných pascí, 2002), Lapkivágatok (Výstrižky z novín, 2009) a Hálás anyag (Vďačný materiál, 2009),

próza: Frustraeón (2000), Fabrikóma (2002), Tanec pochybností (2003), Lešenie a laná (2004), Klebetromán (s Denisou Fulmekovou, 2004), Hromozvonár (2008), Mykať kostlivcami (2010),

hudobná tvorba: s Júliusom Fujakom a Petrom Varsavikom nahral experimentálny album Trojkolo: Beh fiktivity (2000) a s Júliusom Fujakom Trojkolo: Beh fiktivity 02 (2003),

prekladá z angličtiny a maďarčiny.

Podľa doterajšej tvorby vás mohla literárna kritika, o čitateľovi ani nehovoriac, len ťažko zaradiť do nejakej škatuľky. Nemyslíte si, že najnovšou knihou sa to trochu zmenilo, že po všetkých tých experimentoch je tu dielo, s ktorým si, v tom dobrom slova zmysle, „poradia“?

„Poradiť si s dielom... Hm. Večná otázka: písať tak, ako si to praje obecenstvo alebo nútiť čitateľov, aby sa recepčne trochu ponamáhali? Ja som písal tak, ako som práve chcel. Chcel som vytvoriť paródiu na tzv. rodinné romány, ktoré sa dnes, v tej ’intelektuálnejšej’ literatúre dosť nosia a začínajú byť módne aj na Slovensku.“

Bolo to tak trochu aj vaším zámerom, alebo išlo „len“ o ďalší krok vo vašom literárnom experimentovaní?

„Iste. Experimentujem naďalej, a nielen literárne. Čo spravím najbližšie? Niečo, čím, dúfam, prekvapím aj seba. Láka ma historický román.“

Váš protagonista Šimon Blef nie je príliš akčný, ale napriek (či práve kvôli?) vysedávaniu v krčmách neustále bojuje s kostlivcami v sebe i okolo seba. Kedy sa téma prízrakov minulosti stala pre vás zrelou alebo aktuálnou, iniciačnou na napísanie románu?

„Keď sa človek ocitne v určitej izolácii, napríklad v zahraničí alebo v kláštore, čiže keď dochádza k radikálnej redukcii zvyčajných podnetov, ’obrázky’ z minulosti, často i tie najbanálnejšie, ožijú s nezvyčajnou intenzitou. Netreba sa do nich veľmi vnárať, len pouvažovať, čo by sa s nimi dalo podniknúť.“

Kostlivci sú na jednej strane synonymom istých hriechov minulosti, ktorá nás väčšinou dobehne, no v závere Šimon dochádza k tomu, že všetci sme len kostlivcami, akurát počas života pokrytí mäsom. V rámci komického tónu, ktorý je tiež v románe prítomný, to možno chápať aj tak, že každý sme pre niekoho potenciálnym prízrakom minulosti?

„Áno, človek človeku je prízrakom. Občas. Najmä ak má dobrú pamäť. Ale kto ju nemá? Najmä, keď ide o bezvýznamné prehrešky druhých?“

Kde inde sa môže človek tak schuti zasmiať na sebe, ak nie tu, v Amsterdame, hovorí Šimon. Vy žijete už niekoľko rokov v Holandsku a hoci by tvrdenie, že Šimon je vaše alter ego, bolo asi prehnané, predsa len - ako je to tam s tým smiechom?

„Adam Bžoch v doslove k románu Gerarda Reveho Večery napísal, že ’čierny, teatrálne prehnaný humor na doraz’ sa občas považuje za ’holandskú národnú črtu’. Neviem, či to naozaj platí, ale vidím to tak, že Holanďania sú priveľmi žoviálni na môj vkus. Pritom vraj polovica z nich, ako napísala Esther J. Endingová, užíva antidepresíva.“

Aká je vaša skúsenosť so statusom spisovateľa v Holandsku?

„Príjemná. Ak sa tu prevalí, že sa venujete literatúre, budú vás brať vážne. Aj keď píšete v jazyku, ktorému nerozumejú. Nebudú vás považovať za niktoša, neporadia vám, aby ste si našli riadne zamestnanie. A ak prezradíte, že vás nominovali na literárnu cenu, budú sa tešiť, ako keby nominovaní boli oni.“

Jaroslav Hutka, český folkový spevák, ktorý po podpise Charty 77 emigroval do Holandska, uvádza zaujímavú skúsenosť. Hneď po príchode si tam začal tvoriť holandský repertoár, no keď začal po holandsky spievať, domáci ho považovali za čudáka, pretože vraj Holanďania spievajú po anglicky. Vy zostávate pri písaní verný slovenčine, resp. maďarčine, nemáte ambície sa stať aspoň trochu aj holandským autorom?

„Časy sa zmenili. Dnes už čoraz menej Holanďanov vie po anglicky, takže je užitočné, ak si prisťahovalec osvojí z holandčiny čo najviac. Pokiaľ ide o spevákov, po anglicky ich nespieva veľa. Anouk, prípadne zopár skupín, ako polobritská Legendary Pink Dots... Väčšina trilkuje po holandsky - a neznie to príšerne. Písať v holandčine? Na to je naozaj priskoro.“

Napísali o knihe

Svojský originálny štýl je neprehliadnuteľný. Zaujme najmä svojou rečou, v ktorej dokáže pohotovo povyťahovať slová zo samého spodku hranice každodennej používateľnosti. Obsahová stránka je však komplikovanejšia. Časté vedomé alebo nevedomé, priame či nepriame odkazy na iných autorov a filozofov tvoria jednu líniu. Holandsko, zobrazované ako raj prisťahovalcov a cudzincov, je reflektované (tiež) cudzincom. No to už sme pri druhej línii textu - hlavnej postave Šimona Blefa. Ten nám predstaví naozaj rôznych kamarátov a hlavne svoju matku. Tak sa nám postupne, ako po sínusoide, striedajú cykly banálnych tém s vážnymi a vytvárajú akúsi vnútornú rovnováhu diela.

Peter Kauffman, Inforum

Pomenovanie stavu imigrácie je jedným z najexistenciálnejších motívov, ktoré vôbec sú. Macsovszky to vie – len potrebuje okolo toho všetkého robiť akési svoje tance a hry.

Verím, že by dokázal napísať normálny, čitateľný text bez nánosov ukazovania sa - ako on dokáže to, a ako pozná tamto. Stačí si vziať len záver románu, monológ Šimona, smerujúci k haitskému barmanovi Eddiemu. To je parádna, esenciálna poviedka, v ktorej je zahrnuté všetko - od hypochondrie, od vracania (doslova) slov a viet, až po úvahy voľne plynúce a asociačné. Všetko sa končí v úvahách o smrti a smrteľnosti, v prázdnote, v myšlienkach na to, že „každý z nás je len kostlivec, počas života nás kryje mäso, ale po smrti sa ukážeme v plnej kráse“.

Michal Jareš, Pravda