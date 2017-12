Arctic Monkeys už skrotli

Partia dvadsiatnikov zo Sheffieldu po gitarových vypaľovačkách vplávala do pokojných vôd. A s novým albumom Suck It And See v britskej hitparáde predbehla všetkých, aj Lady Gaga.

15. jún 2011 o 0:00 Šimon Škoviera

Sú jednou z prvých kapiel, ktoré sa preslávili vďaka sociálnym sieťam. Aj vďaka vtedy vplyvnému, dnes už dožívajúcemu serveru Myspace sa ich album Whatever People Say I’m, That ’s What I’m Not (2006) stal historicky najpredávanejším debutom v Británii. Len za prvý týždeň z neho fanúšikovia rozchytali vyše 363-tisíc kusov.

Rozprávkový hudobný trip Arctic Monkeys sa začal päť rokov predtým gitarami pod vianočným stromom. Pokračoval ďalšími dvoma albumami, ktoré dobyli britskú hitparádu. Favourite Worst Nightmare (2007) im priniesol množstvo cien a status hviezd najväčšieho festivalu v Glastonbury, po experimentálnejšom Humbugu (2009) ovplyvnenom producentom a lídrom skupiny Queens Of The Stone Age Joshom Hommeom sa čakalo, s čím prídu.

Album s kontroverzným názvom Suck It And See má minimalistický obal, ktorý New Musical Express zaradil medzi päťdesiatku historicky najhorších coverov. Začína sa s orientálnym motívom She’s Thunderstorms. Meditatívne momenty sú počuteľné aj v All My Own Stunts, kde si zaspieval aj Josh Homme. Jeho vplyv stále cítiť, najmä v najtvrdšej skladbe Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair.

Úderné gitarové vypaľovačky, s ktorými Monkeys tak dravo vtrhli na scénu, však na novom albume už nenájdeme. Spevák a jeden z ústredných hlasov mladej generácie Alex Turner ťahá skupinu skôr do pokojných vôd, ktoré si už vyskúšal v projekte The Last Shadow Puppets aj v soundtracku k filmu Submarine (z neho preniesol na nový album skladbu Piledriver Waltz).

Novinku charakterizujú zmeny tempa. Tie robia z heslovitej Brick By Brick, v ktorej si premiérovo zaspieval bubeník Matt Helders, prvú pesničku, ktorá vytŕča. Nový počin partie z Sheffieldu však vrcholí ku koncu. Titulná skladba vystihuje celý album, ľahkým tempom, Turnerovým baladicko-ironickým textom, ako i jemnou melanchóliou.

Aj keď sú časy svižných gitarových hitoviek ako When the Sun Goes Down dávno preč, Arctic Monkeys si stále držia vysoký nadpriemer. S popovejším albumom, ktorý ich posunul opäť niekam inam.