Spider-Man už to má za sebou

Termín premiéry sa posúval až šesťkrát až konečne prišiel. Najdrahší muzikál v dejinách Broadwaya však takmer všetci kritizujú.

16. jún 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Tak dlho sa ešte na žiadny muzikál nečakalo. Termín Spider-Mana sa musel šesťkrát posúvať. Až keď vyšli autori na záverečnú klaňačku, uverili, že majú konečne po premiére.

Proti muzikálu Spider-Man: Turn Off the Dark bolo takmer všetko. Najskôr producenti nevedeli zohnať chýbajúce peniaze, potom prišli technické problémy so scénou, zranenia hercov, vyhodenie režisérky, prepracovanie scenára. A po premiére, ktorá bola v utorok v New Yorku, sa proti najdrahšiemu muzikálu v dejinách postavili aj kritici.

Napuchnuté monštrum

Keď redaktorka televízie ABC News spovedala autorov hudby Bona a The Edgea, sama im povedala, že také zdrvujúce recenzie ešte nikdy nečítala. Predstavenie strhali takmer všetci. Hollywood Reporter ho nazval „napuchnutým monštrom,“ New York Times píšu o nude a šanci stať sa najhorším muzikálom v dejinách, Washington Post hovorí o chaose na pódiu.

Na takéto negatívne ohlasy slávna dvojica muzikantov nie je zvyknutá. Bono zareagoval, že asi boli na trochu inej premiére, lebo podľa nich Spider-Man zasiahol divákov do srdca. Vzápätí však dodal, že sa pri prípravách veľa naučili a že si túto lekciu zaslúžia, pretože podľahli celkovému tlaku dodržať šiesty termín premiéry, hoci predstavenie ešte potrebuje doladiť: „Povedal by som, že takých desať percent sa ešte bude v najbližších týždňoch meniť.“

Kapela U2 si práve pre vyťaženie jej hlavnej dvojice dala pauzu a fanúšikovia sa nového albumu tento rok viac než pravdepodobne nedočkajú. Ich pesničky, ktoré pre muzikálový orchester upravil dlhoročný spolupracovník Steve Lillywhite, zároveň vyšli na albume, no aj tomu prví recenzenti vyčítajú, že mu chýba energia a pôvab pôvodnej tvorby U2. Entertainment Weekly hudbu ofrflal slovami „kolekcia nevýrazných a zabudnuteľných pesničiek, ktoré znejú ako B-strany albumov U2“.

Dvojitý rekord

Napriek negatívnym reakciám na celok, viacerí kritici pochválili výkony hlavných predstaviteľov. Na premiére v divadle Foxwoods sa zúčastnili mnohé známe tváre od exprezidenta Billa Clintona po rapera Jay-Z či tenistu Johna McEnroea. V sále s takmer dvojtisícovou kapacitou sú vypredané aj všetky najbližšie predstavenia, celkové náklady 70 miliónov dolárov sa však tak skoro nevrátia.

S touto sumou sa muzikál stal najdrahším v dejinách a zároveň prekonal ďalší broadwayský rekord - v najdlhšie odkladanej premiére. Skomplikovali ju najmä kaskadérske scény, pri ktorých účinkujúci lietajú nad hlavami divákov rýchlosťou vyše 60 kilometrov za hodinu. Počas skúšok pri nich zlyhávala technika, herci zostávali bezmocne visieť vo vzduchu a predstaviteľ hlavnej úlohy Christopher Tierney spadol z výšky desať metrov.

Na utorkovú premiéru bol zvedavý aj známy tvorca muzikálov Andrew Lloyd Webber. Jeho reakciu sa médiám získať nepodarilo, no Spider-Man úspech jeho najslávnejších diel asi neprekoná.