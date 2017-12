Scénograf, akých veľa nemáme

Borisa Kudličku poznajú najmä v zahraničí, no jeho tvorba sa už dá vidieť aj vo výpravnej knihe.

17. jún 2011 o 0:00 Michaela Mojžišová

Na Pražskom Quadriennale v roku 2007 získal zlatú medailu. Najlepšie inscenácie vytvoril vo Varšave, Washingtone, Berlíne, Frankfurte či v Petrohrade. U nás poznáme najmä jeho skvostnú inscenáciu Orfeus a Eurydika (s režisérom Mariuszom Trelińským), ešte pred ňou spolupracoval aj baletným súborom SND, pre ktorý navrhol scény k inscenáciám Z rozpávky do rozprávky (1995), Rasputin (2003) a Spartakus (2004).

Dnes je generálnym komisárom Pražského Quadriennale, ktoré sa práve začalo a počas desiatich dní predstaví najlepšie projekty svetového divadla uplynulých štyroch rokov. Zároveň mu vyšla monografia s viacznačne znejúcim titulom Volume I. Ako na prezentácii knihy prezradili zostavovatelia, jednotka v názve je prísľubom pokračovania, v ktorom nájdu miesto nasledujúce práce 38-ročného umelca.

Názov evokuje ešte čosi iné – subtílnosť, nízku hladinu hlasitosti. To by sedelo nielen na Kudličkovu výtvarnú poetiku – minimalisticky čistú, sofistikovanú, bez najmenším známok exhibicionizmu. Rovnako čistá a neteatrálna je totiž i samotná publikácia.

Podobne ako Kudličkove scény, ktoré „technickými a zdanlivo neosobnými prostriedkami majstrovsky narábajú so zmyslami a emóciami diváka“, aj kniha ponecháva „priestor pre vlastnú interpretáciu umelcovej metaforickej skratky“. Zvyšok povedia fotografie. Pozornejším čitateľom možno i to, čo sa skrýva „in between the notes“.