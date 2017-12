Wilsonic privezie Junior Boys

Veľká verzia známeho festivalu sa opäť nekoná, ale niektorých hudobníkov napriek tomu uvidíme.

16. jún 2011 o 17:00 Oliver Rehák, her

Festival Wilsonic si musel dať už druhý rok pauzu. Napriek tomu sa však pod jeho hlavičkou v tomto roku koná niekoľko akcií. Tou najnovšou z nich je koncert Junior Boys, ktorý bude v klube KC Dunaj v Bratislave 3. augusta.

Kanaďania Matt Didemus a Jeremy Greenspan vydávajú na renomovanej nezávislej britskej značke Domino (tá má v katalógu okrem nich napríklad Animal Collective, Bonnie Prince Billyho či Franz Ferdinand). Dvojicu kamarátov z detstva baví podobná hudba - disco, electro-pop, UK garage, R&B a dokonca aj pesničky uhladeného speváckeho elegána Franka Sinatru. Čo z toho vzniká, dá sa označiť ako indie elektronika, ktorá sa nehanbí za to, že má blízko k popu

Na scénu pod názvom Junior Boys vtrhli v roku 2003, zviditeľniť ich pomohol Dan Snaith alias Caribou, ktorý ich vzal so sebou na niekoľko turné. Slovenskú premiéru už majú za sebou, predvlani si zahrali práve na veľkom Wilsonicu. Začiatkom augusta prídu odohrať klubový koncert a bude to určite iné. Aj preto, že Junior Boys tento týždeň vydali svoju štvrtú štúdiovú nahrávku pod názvom It’s All True. Aký je, naznačuje prvý singel - deväťminútová epická skladba Banana Ripple.