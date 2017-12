Red Hot Chili Peppers zahrajú vo Viedni

Známa americká skupina po piatich rokoch vydá nový album a dnes zverejnila termíny európskeho turné.

17. jún 2011 o 14:33 Oliver Rehák, her

BRATISLAVA. Americká štvorica Red Hot Chili Peppers sa v októbri vráti na európske koncertné pódiá. Potvrdila to dnes na svojej oficiálnej webstránke redhotchilipeppers.com. V ich koncertnom programe je zatiaľ 16 vystúpení v deviatich krajinách, no ako avizujú, ďalšie termíny ohlásia neskôr. Slovenskí fanúšikovia ich budú mať najbližšie 7. decembra, kedy je naplánovaný koncert vo viedenskej Stadthalle.

Red Hot Chili Peppers privezú nový album I'm With You, ktorý vyjde 30. augusta. Producentom je opäť Rick Rubin (podieľal sa aj na najslávnejších albumoch Blood Sugar Sex Magik a Californication), na poste gitaristu nahradil Johna Fruscianteho Josh Klinghoffer (spolupracoval aj na sólových albumoch Fruscianteho, hrával a nahrával s PJ Harvey, Beckom, Trickym či s Gnarls Barkley).

Skupina z Kalifornie doposiaľ urobila deväť štúdiových albumov. Tým posledným v zozname je Stadium Arcadium, ktorý však vyšiel už pred piatimi rokmi, takže na novinku fanúšikovia už netrpezlivo čakajú. Medzi najväčšie hity Red Hot Chili Peppers patria skladby Under the Bridge, Give It Away, Scar Tissue, Californication, či Can't Stop. Skupina predala už viac ako 55 miliónov nahrávok a získala šesť cien Grammy.