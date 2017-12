Harry Potter má novú stránku. Tají, čo na nej bude

Nejde o knihu, no viac sa dozviete až vo štvrtok, odkázala fanúšikom Harryho Pottera autorka kníh.

17. jún 2011 o 15:29 Matúš Krčmárik

Má to byť "dychvyrážajúce".

Fanúšikovia Harryho Pottera sú v napätí. Jeho tvorkyňa J. K. Rowlingová chystá niečo veľké. Nikto zatiaľ nevie čo.

Príchod novinky avizuje internetová stránka PotterMore.com, ktorá vznikla len 15. júna. Zrejme nie je náhodou, že presne mesiac pred premiérou posledného z ôsmich filmov o malom čarodejníkovi.

Nevieme čo to bude, ale vyrazí nám to dych

Samotná stránka však veľa odpovedí neponúka. Sú na nej len dve sovy, oznam, že už čoskoro to príde a odkaz na YouTube. Ten zobrazí akurát tak odpočítavanie času do momentu, keď Rowlingová svoje zámery zverejní. To by sa malo stať vo štvrtok 23. júna.

Prevádzkovatelia niekoľkých fanúšikovských stránok, ktorí sa výrazne podieľajú na celej hystérii okolo príbehov Harryho Pottera, dostali nejaké informácie, no nemôžu ich zverejniť.

„Je to jedným slovom dychvyrážajúce. Viac o tom teraz nemôžeme povedať,“ píše sa na stránke Leaky Cauldron, jednej z najväčších fanúšikovských stránok.

Hovorkyňa spisovateľky potvrdila, že za stránkou je priamo Rowlingová. „Nejde o novú knihu, ale viac zatiaľ nepovieme,“ povedala podľa MSNBC.com.

Interaktívny chat?

PotterMore.com zaregistrovala v roku 2009 spoločnosť Warner Bros., ktorá distribuuje filmy o Potterovi. V popise uviedla, že pôjde o „interaktívnu stránku, ktorá bude prevádzkovať chatovacie miestnosti a možnosti pre komunikáciu internetových používateľov o téme všeobecného záujmu“.

Viac sa dozvieme už vo štvrtok.