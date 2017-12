Bol by to nemorálny film, zachránil by ho len Depardieu

Francúzski filmári už napísali sedemnásť scenárov o sexuálnej afére vplyvného politika v newyorskom hoteli.

18. jún 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Dokáže chudobná černoška usvedčiť zo sexuálneho násilia bývalého riaditeľa Medzinárodného menového fondu? Francúzi už o tom píšu filmové scenáre.(Zdroj: ČTK)

Francúzski filmári už napísali sedemnásť scenárov o sexuálnej afére vplyvného politika v newyorskom hoteli. „Ešte by som chcel vedieť, či budem potrebovať advokáta." „To si budete musieť rozhodnúť sám." V USA včera zverejnili prepis rozhovoru medzi políciou a francúzskym politikom Dominiquom Straussom–Kahnom, keď ho v máji zatýkali a obvinili zo sexuálneho násilia v newyorskom hoteli Sofitel. Filmári to ešte rýchlo môžu zakomponovať do svojich scenárov, ktoré začali písať ozaj promptne, možno už aj v deň, keď aféra vznikla. Lebo na francúzsky autorský zväz ich už dorazilo sedemnásť, napísala agentúra AFP. Príťažlivosť témy je už viac­menej otestovaná. Francúzi sa práve tešili, že vďaka festivalu v Cannes sú na prvých stránkach svetových médií a potom ich zamrzelo, že ešte viac sa o nich hovorilo v súvislosti s newyorskou aférou. Strauss–Kahn bol riaditeľom Medzinárodného menového fondu a pravdepodobný kandidát francúzskej ľavice na prezidenta. Vidieť ho pred súdom v putách bolo zaujímavejšie ako filmy vo festivalovom programe. Nová Filadelfia Rýchlo načrtnutým scenárom prospelo, že americké médiá veľa vecí z prípadu zverejnili, aj keď sa ešte vina Straussa­Kahna pred súdom nepotvrdila a niektoré informácie vraj dokonca polícii aj unikli (napríklad výsledky DNA zo vzorky na šatách hotelovej chyžnej). Francúzske noviny ako prvé pripomenuli vysoký životný štandard DSK, jeho „slabosť pre ženy" a jeho strach, že to raz niekto v predvolebnom boji na neho vytiahne. Takže by sa dala nakrútiť psychologická dráma o vplyvnom mužovi, ktorého zničili vlastné slabosti. Keby to vzali z pohľadu žalujúcej mladej ženy, mohol by to byť film o chudobnej černoške a o tom, ako napriek zjavnej spoločenskej nevýhode bojuje o svoju dôstojnosť. A potom je tu ešte jej advokát. Kenneth Thompson sa dlho pohyboval pri americkej vláde a bol poverený bojovať proti organizovanému zločinu, dnes zastupuje najchudobnejších a najbezmocnejších občanov. S ním by do kinematografie vstúpila pozmenená verzia černošského advokáta z drámy Filadelfia. Z americkej justície No sú aj takí francúzski filmári, ktorí si nie sú projektom o DSK istí. O súčasnej politike si už nakrúcať zvykli, toto je však aj príbeh z americkej justície. Denník Le Figaro citoval názor režiséra Xaviera Durringera (na festivale v Cannes mal práve premiéru jeho film Dobytie o prezidentovi Sarkozym), ten si myslí, že v takomto štádiu procesu by bol film o DSK nemorálny. A nevie si vraj predstaviť väčšiu karikatúru ako príbeh, kde na jednej strane stojí chudobná žena, moslimka a vdova, a na druhej boháč, ženatý vplyvný muž a žid. Jeho kolega Patrice Leconte považuje úvahy o takomto filme za „hnusné" a so zjavnou iróniou hovorí, že zachrániť by ho mohlo hádam len to, keby v úlohe Dominiqua Straussa­Kahna hral Gérard Depardieu. Pretože „on vie zahrať všetko".