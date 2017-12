Múzeum dizajnu v nedohľadne?

Výtvarníci žiadajú ministra kultúry o jasné vyjadrenie k vzniku slovenského múzea dizajnu, úžitkového umenia a architektúry.

BRATISLAVA. Pred polrokom získalo ministerstvo kultúry bezodplatne od rezortu obrany bývalé Hurbanove kasárne.

„Naším dlhodobým cieľom je vybudovať múzeum dizajnu. A tento priestor, aj vďaka svojej polohe, dáva šancu naplniť predstavy o vzniku chýbajúcej zbierkotvornej inštitúcie v oblasti úžitkového umenia,“ povedala vtedy šéfka Slovenského centra dizajnu Katarína Hubová, ktorá bola iniciátorkou prevodu kasární do rezortu kultúry.

Odvtedy ubehlo už vyše pol roka, no všetko je stále len v štádiu dohadov a prísľubov,“ píše sa v otvorenom liste ministrovi kultúry. Inicioval ho Ľubomír Longauer z prípravného výboru pre vytvorenie múzea dizajnu, úžitkového umenia a architektúry.

V liste, podpísanom desiatkami osobností výtvarnej scény, žiada Longauer jasné vyjadrenie ministra k budúcnosti Hurbanových kasární, ale aj o údajnom predaji Domu umenia. Práve týmto spôsobom by sa mali získať financie na opravu kasární.

„Dôrazne sa ohradzujeme voči týmto snahám, Dom umenia mal od začiatku slúžiť, a aj slúžil, predovšetkým výtvarnému umeniu,“ píše sa v liste.

Longauer zdôrazňuje, že prípravný výbor na vytvorenie múzea hľadá lacné riešenia vnútri rozpočtu ministerstva, a nie zvyšovanie peňazí. „Základ zbierky pritom chceme vytvoriť z darov."

Výzva na založenie slovenského múzea dizajnu, úžitkového umenia a architektúry

Otvorený list ministrovi kultúry SR Mgr. Danielovi Krajcerovi

Vážený pán minister kultúry!

Keď pred koncom minulého roka prebehla médiami správa, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky bezodplatne prevedie Hurbanove kasárne na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, svitla nám nádej na riešenie dlhodobého problému slovenskej kultúry, ktorý sa usilujeme už 10 rokov vyriešiť. Ide o absenciu umelecko-priemyslového múzea. Susedné krajiny majú podobné inštitúcie viac ako storočie. Sú na významných námestiach hlavných miest v reprezentačných budovách.

Vnímame prevod Hurbanových kasární do majetku ministerstva kultúry ako veľkú šancu, aká nevzniká každý deň. Prvá správa z ministerstva kultúry naznačovala úvahy o sústredení kultúrnych inštitúcií do Hurbanových kasární a financovanie ich opráv z predaja doterajších sídiel. Znepokojilo nás to. V tomto riešení vidíme veľa úskalí a v konečnom dôsledku by kultúra ťahala za kratší koniec. Preto navrhujeme spojiť sily a vytvoriť nové múzeum dizajnu, úžitkového umenia a architektúry. Zbierku chceme začať budovať z darov.

Vieme, že ešte nedoznela ekonomická kríza, preto navrhujeme najlacnejšie riešenie. Keď hovoríme o zastavení zadlžovania, poukazujeme na dlh, ktorý necháme budúcim generáciám. Aj v kultúre môžeme nechať potomstvu dlhy. Ak vytvoríme s malými nákladmi zbierky, zanecháme budúcim generáciám dedičstvo, dokonca aj finančne vyčísliteľné a táto jeho cena bude narastať. Ak necháme to, čo vytvorili predchádzajúce generácie zničiť, ak nezdokumentujeme súčasnosť a nedávnu minulosť, zanecháme im dlh. Bohužiaľ, my sme už zdedili v oblasti nášho pôsobenia dlh. Preto Vás prosíme o pomoc, aby sa náš dlh voči budúcim generáciám nezväčšoval.

Odvtedy ubehlo už vyše pol roka, všetko je len v štádiu zahmlených dohadov a prísľubov. Presakujú neurčité chýry o predaji Domu umenia na Námestí SNP v Bratislava. Celé výtvarné umenie je už roky podfinancované, ak by k predaju Domu umenia došlo, musíme sa dôrazne ohradiť. Nešlo by o nijaké šetrenie peňazí daňových poplatníkov.

Treba však začať riešiť aj niekoľko najzávažnejších problémov týkajúcich sa výtvarnej kultúry:

Žiadame jasné vyjadrenie Ministerstva kultúry ohľadne plánov, čo s budovou Hurbanových kasární, a aký bude osud Domu umenia. Tento mal od počiatku slúžiť predovšetkým výtvarnému umeniu. Jemu aj slúžil. V Dome umenia sa konalo množstvo významných domácich aj medzinárodných výstav, ktoré patria do kultúrnych dejín Slovenska. Už prenájmom priestorov na prízemí pre firmu Orange slovenská kultúra stratila, stratil sa kontakt s námestím. Nevieme, koľko získal štát, ale zdá sa, že najviac získala firma Orange.

Žiadame do Hurbanových kasární situovať nové Slovenské múzeum dizajnu, úžitkového umenia a architektúry. Nežiadame veľké investície, žiadame začať budovať zbierku a archív. Na to zatiaľ netreba reprezentačnú budovu, stačí budova, do ktorej nezateká.

Je veľa problémov slovenskej výtvarnej kultúry, ktoré treba riešiť. Hľadáme lacné riešenia vo vnútri rozpočtu ministerstva, nie navyšovanie peňazí. Podotýkame, že základ zbierky vybudujeme z darov, napokon, tak sa to deje aj inde.

V Bratislave, 16. júna 2011

Prof. Ľubomír Longauer, akad. maliar, člen Skupiny 29, Bratislava,

prípravný výbor pre vytvorenie múzea dizajnu, úžitkového umenia a architektúry

a signatári tohto otvoreného listu:

