Nové knihy

Freakonomics. Skrytá stránka všetkého, Moja ruská babka a americký vysávač

20. jún 2011 o 0:00 (jang, ba)

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: Freakonomics. Skrytá stránka všetkého

Inaque.sk, 316 strán

Kniha ekonóma, ktorý neznáša matematiku a novinára, ktorý rovnako ako on miluje nezvyčajné veci, sa stala svetovým bestsellerom, predalo sa jej viac ako 4 milióny výtlačkov. Autori si kladú nezvyčajné otázky a nachádzajú nečakané odpovede, ktoré vyvracajú konvenčné predstavy. Využívajú pritom nielen ekonómiu, ale aj sociológiu či kriminológiu. Zo zdanlivo nezáživných štatistík dokážu urobiť strhujúci príbeh. Slovenské vydanie vychádza v prepracovanom a rozšírenom vydaní, obsahuje aj články a výber z blogu autorov.

Meir Shalev: Moja ruská babka a americký vysávač

Slovart, 208 strán

Autorova babka Toňa, ktorá pochádzala z Ukrajiny a v tretej prisťahovaleckej vlne sa dostala do Palestíny, je posadnutá čistotou. S radosťou preto privítala dar svojho švagra, ktorý emigroval do Ameriky. Išlo však v podstate o švagrovu pomstu – ten predtým poslal bratovi do Palestíny nejaké doláre na prilepšenie, no keďže ten ich hrdo odmietol, na rad prišiel obrovský americký vysávač, ktorý bolo fyzicky nemožné vrátiť. Ako sa ukázalo, pomsta to bola nakoniec až dvojnásobná, a tak ani Tonina radosť nebola večná.