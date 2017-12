Či je terorista, to ozaj nepovie

Informácií je málo: Essential Killing je jednoducho film o človeku na úteku.

22. jún 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Keby si Vincent Gallo šiel v Benátkach prevziať cenu pre najlepšieho herca, narušil by tajomstvo svojej postavy. Film Essential Killing dnes hrajú v Trenčianskych Tepliciach na Art Film Feste.



Tri jeho obrazy si kúpil Jack Nicholson, štyri Dennis Hopper. Na bývalého boxera je to ozaj obdivuhodný úspech. Jerzy Skolimowski (1938) má zrejmý výtvarný talent, lenže rozvíjal ho za cenu toho, že sa sedemnásť rokov nevenoval ani svojej druhej profesii, tej, ktorá ho predsa len preslávila najviac – filmovej réžii.

Od roku 1990 sa kontroloval, aby sa nepustil do ničoho, čo by mohlo zostať priemerné alebo nezmyselné. Do kín sa vrátil až po dlhočiznej pauze, v roku 2008 s drámou Štyri noci s Annou. Ale svoje predsavzatie nakrútiť nezvyčajný film naplnil až vlani, keď na festival v Benátkach prišiel s Essential Killing (Nevyhnutné zabíjanie). Dnes ho hrajú na Artfilm Feste v Trenčianskych Tepliciach.

Človek alebo zviera

Porota v Benátkach pri záverečnom ceremoniáli vyvolávala Vincenta Galla. Chcela mu dať cenu pre najlepšieho herca, ale on zostával na mieste. Odmietal narušiť tajomstvo svojej postavy a aj obdivuhodný fyzický štýl, ktorým celý film zahral. Vôbec v ňom neprehovoril. Keby niečo povedal, skúsil by vysvetliť alebo aspoň zaklamať, možno by bolo jasnejšie, či je terorista, obyčajný kriminálnik alebo úplne nevinný človek. Takto ponúka len jednu, ale zase zásadnú informáciu: je človekom na úteku.

Skolimowského film sa začína v Afganistane, tam americké jednotky údajného moslimského teroristu dostanú. Vzápätí ho presunú do strednej Európy – a tam, v zasnežených horách, ho stratia. Dá sa postrehnúť, že väzeň je pri boji a podobných situáciách zručný, je to však falošná indícia. V monumentálnej krajine, v chlade, medzi vlkmi a v nebezpečnej blízkosti ozbrojených nepriateľov je zaujímavejšie zistiť, aký všelijaký môže byť človek a či už náhodou nie je zviera. Kedy ešte žije a kedy už nemá šancu. Je to nerovný a strhujúci súboj, skoro sa ani nedá postrehnúť, že ho ktosi režíruje a tiež ním jemne manipuluje.

Čo je na tom politické

V programe Artfilm Festu je tiež film Pochovaný za živa. Americký vodič kamiónu v ňom prechádza cez Irak a tam ho jeden občan s premysleným plánom zajme. V januári na festivale v Sundance bol z toho divácky hit. Prirodzene, jediným miestom jeho deja je rakva, to je dostatočne pozoruhodné. V zásade je to však obvyklý triler s prvoplánovým politickým kontextom.

Jerzy Skolimowski hovorí, že v jeho Essential Killing nie je dôležité, či je niekto terorista, alebo nie je a že v tom teda netreba vidieť politický film. Možno je to zbytočná opatrnosť, lebo politické stopy posilňujú jeho sugestívnosť a konkrétnosť. Za svoje meditačné až metafyzické rozprávanie o inštinktoch, vôli a ľudských schopnostiach dostal Skolimowski v Benátkach špeciálnu cenu poroty. Akurát že do svetovej distribúcie sa dostáva veľmi pomaly.