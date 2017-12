Zabudnite na gangsta rap

Hoci hip­hop má na Slovensku svoj vlastný festival, americké legendy tohto žánru vystúpia na inej akcii.

Festival Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach doteraz ponúkal najmä slovenské a české gitarové kapely. Tento rok to platí tiež, až na to, že hlavnou hviezdou je skupina Arrested Development. A nebude to len ďalšia bývalá hviezda, ktorá tu mala koncertovať už dávno.

Černošské témy a pestrosť

Už keď začínali na prelome 80. a 90. rokov, boli iní ako väčšina hiphopovej scény, ktorú vtedy ovládal gangsta rap. Zakladateľ kapely Speech však odmieta, že im išlo o alternatívu k tomuto trendu plnému násilia: „Vznikli sme, lebo sme videli zastavený rozvoj v černošskej komunite.“ Dali sa dokopy v Atlante, v meste, kde sa narodil černošský aktivista Martin Luther King, čo poznačilo ich tvorbu. „V detstve sme sa najčastejšie rozprávali o nerovnosti černochov v spoločnosti. Naša komunita dlho nemala právo voliť a teraz máme prezidenta černocha. To je úžasné.“

Sociálne a politicky ladené texty, namiesto tradičných monotónnych hiphopových podkladov, pestrá hudba s prvkami soulu, funku a r’n’b, mix elektroniky s gitarami, namiesto egoistického sólistu tímový výkon. Takto spoznáte Arrested Development.

Dve podoby súčasnosti

Najvýraznejší úspech dosiahli s albumom 3 Years, 5 Months & 2 Days in the Life Of... (1992), z ktorého sú hity ako Tennessee či Mr. Wendal. Známe osobnosti z nich okrem MTV a časopisu Rolling Stone pomohol spraviť aj režisér Spike Lee, ktorý si ich vybral do soundtracku k svojmu filmu o Malcolmovi X.

video //www.youtube.com/embed/g40c6iAEHpc

V druhej polovici deviatej dekády mali niekoľkoročnú pauzu, vyplnili ju sólovými projektmi. To, že ešte nepatria do minulosti, dokázali po vydarenej nahrávke Strong (2010). Je na nej počuť, že sledujú aj súčasnú scénu a nové hviezdy ako napríklad M.I.A.

S generačným odstupom vidia väčšinu scény kriticky. „Súčasný hip­hop vnímam zväčša ako smutný a nevyrovnaný,“ vraví Speech. „Je tu nedostatok rozmanitosti. Rap sa stal nástrojom nenásytnosti korporácií a degradácie žien. Je to smutné. Som sklamaný, akým smerom sa hip-hop uberá.“

Osemčlenná úderka sa lepšie cíti na menších pódiách, čo je presne prípad Žákovicu Open. O mesiac tam príde v pôvodnej zostave, chýbať bude iba JJ Boogie, ktorému sa narodilo dieťa. Divákom na Slovensku Američania odkazujú, že sa môžu tešiť na poriadnu párty. Tí, ktorí zažili ich nedávny koncert vo Viedni, tvrdia, že je to pravda.