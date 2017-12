Čo pozeráme - Lepší svet

Dnes premietne Art Film Fest snímku Lepší svet, ktorá tento rok získala Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film.

23. jún 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Pred piatimi rokmi sa dánskej režisérke Susanne Bier ušla nominácia na Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Snímka Po svadbe, ktorá bola aj v našich filmových kluboch, nemala za sebou žiadny zvláštny príbeh, práve naopak, občas sa zdalo, že je až príliš priamočiara a priehľadná.

Tento rok si režisérka už sošku odniesla. Film Lepší svet, ktorý sa pôvodne píše ako Haeven, tak veľmi pripomínajúci anglické slovo pre nebo, je rovnako priamočiary a rovnako výnimočný.

Susanne Bier opäť prizvala scenáristu A. T. Jensena a otázku, či každú facku, ktorú dostaneme, musíme vrátiť, aby sme nestratili česť. Idú spolu do detailov, celkom priamo až ku dnu.

Striedajú obrazy africkej krajiny a Dánska. Vôbec im však nejde o to, ktorá časť sveta je viac skazená, úbohá či zvrátená. Rozhodnutie pomstiť sa alebo odpustiť, sa deje všade, mení sa iba kulisa krajiny. Vie to aj Anton, hlava jednej z rodín, ktorých deje sa vo filme stretnú. Napriek zložitým okolnostiam to svojim deťom vysvetľuje, znovu a znovu – aký by bol svet, keby každý na svete vrátil úder.

Zdá sa však, že ani on sám do istého momentu nevie, kde presne je bod, keď sa už treba začať biť, keď už nejde o chvíľkovú pýchu, ale o čosi viac. Lepší svet vlastne nie je nikde, ani vo filme so šťastným koncom. Možno je v tom nebi, ktovie. Film uvedie dnes Art Film Fest v Trenčíne.