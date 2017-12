Kam chodíme

Hru Zoltána Egressyho naštudoval Peter Mankovecký.

24. jún 2011 o 0:00 Eva Andrejčáková

Záujem o futbalovú tému v umení nie je zanedbateľný, hoci o intelektuálnom rozmere tohto športu sa dá polemizovať. Ale zelená je tráva, futbal, to je hra, tak prečo nie divadelná. Maďarský spisovateľ, novinár a dramatik Zoltán Egressy v nej zaostril do šatne rozhodcov. Odhalil ich súkromie, charaktery aj túžby a pokúšal závislosť ich športového ducha. Podľa toho svojich hrdinov hry Rozhodcovia aj nazval. Mydlo (Braňo Bystriansky) je slizký, podlízavý neforemný nešťastník, rozvedený otec a čiarový rozhodca, ktorému sa zatvárajú dvere úspechu. Aj preto, lebo je tu Kyslák (Tomáš Maštalír), ktorý obsadil post hlavného rozhodcu a chce to dotiahnuť až na „fifu“. Preto maká na sebe, až tak, že neváha ďalšiemu čiarovému rozhodcovi (Vladimír Kobielsky) prebrať frajerku. Toho prezývajú Básnik. Nenápadný zjav skrýva subtílnu poetickú dušu, levitujúcu medzi nebom a zemou. Zaujíma ho iba stratená Marianna.

Traja herci ovládli javisko sebaisto a hru si užívajú minimálne do tej miery, do akej im to ich osobnostná a technická výbava dovoľuje. Najvýraznejšie sa to darí Tomášovi Maštalírovi, jeho typ primitívneho karieristického narcisa je v istých chvíľach preexponovaný, ale dobre uchopený. Prehrávanie je celkovo slabšou stránkou inscenácie, takéto pasáže sú na úkor

zrozumiteľnosti textu. Väčší problém však je, že inscenácia sa vezie predovšetkým na línii zábavy, postavy tomu podriaďujú všetko svoje konanie. Z textu takáto potreba nevyplýva, je vystavaný pevne. Hoci sa v ňom nešetrí humorom, zachytáva drámu človeka, jeho každodenné trápenia a radosti, osobnú skúsenosť s pokorou. To sa pri inscenovaní vytratilo.

Hra má trinásť rokov a na Slovensku už bola inscenovaná. Tentoraz po nej siahol hudobník a režisér Peter Mankovecký a presadil čerstvý preklad Renáty Deákovej. Celkový dojem z

inscenácie nie je zlý, predloha má šmrnc a pre protagonistov je viditeľne inšpiratívna. Chýba však hlbší ponor, hoci text ho umožňuje.

Rozhodcovia fungujú ako agentúrne predstavenie, čo ešte nemusí znamenať, že divák sa má za každú cenu po celý čas iba smiať.