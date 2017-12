Česká televízia bez reklamy?

Podľa niekoľko týždňov starej správy má v novembri z dvoch okruhov Českej televízie – ČT 1 a ČT 24 – definitívne zmiznúť reklama.

30. jún 2011 o 0:00 Tomáš Gális

Akoby to nestačilo, ČT sa rozlúči aj s Horstom Fuchsom a jeho kolegami z telešopingovej brandže. Zmena, ktorú navrhuje minister kultúry Jiří Besser, musí ešte prejsť parlamentom. Ak sa tak stane, v budúcnosti budú namiesto Českej televízie platiť do Štátneho fondu na podporu a rozvoj českej kinematografie komerčné televízie.

Na vec sa dá pozrieť z lepšej i z horšej strany. Verejnoprávna televízia bez reklamy je presne to, čo všetci žiadajú. Už z definície je vraj nekomerčná, a preto by sa nemala pozerať na píplmetrové výsledky, ale len a len na kvalitu programu.

Žije z iných zdrojov, a keď treba, štát už peniaze na jej prevádzku nájde. Z akože liberálneho pohľadu vraj berie peniaze súkromným televíziám, ktoré iné zdroje financovania nemajú. Preto by teda nemala vysielať vôbec nijakú reklamu.

Znie to dobre, ale je v tom aj problém. Kto sledoval zamotaný príbeh českej digitalizácie, môže byť oprávnene skeptický. Tá sa totiž naťahovala niekoľko rokov tak, aby čo najviac vyhovovala dvom najväčším televíziám Prime a Nove. Preto neprekvapuje, že aj rozhodnutie o reklame na ČT vyhovuje práve týmto dvom vysielateľom.

Čo to má so Slovenskom? Možno nič, ale ak by taký návrh v budúcnosti padol aj u nás, bude dobré sledovať, komu to prospeje najviac. Kým komerčné stanice majú konkrétnych vlastníkov, zo štátneho krv netečie.