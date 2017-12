Kultúrne tipy: Takto znie pop podľa Stinga

V rámci svojho turné Symphonicity u nás v stredu vystúpi Sting v spoločnosti orchestra, v Žiline bude fičať Fest Anča + ďalšie tipy.

27. jún 2011 o 16:00 (kul)

V rámci svojho turné Symphonicity sa u nás tento týždeň predstaví Sting v spoločnosti orchestra, v Žiline bude fičať Fest Anča + ďalšie tipy.

Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa

Pondelok 27. jún 2011

Konferencia, výstava / Shaping the New

27. – 28. jún, Kasárne/ Kulturpark, Košice

Medzinárodní umelci, kultúrni manažéri a experti budú rozoberať situáciu umelcov a ich mobility v 21. storočí z hľadiska vedeckého, politického a praktického. Aký má pohyb umelcov a ich pobyt vplyv na ich umeleckú činnosť a ako na nich vplýva nové prostredie?

Divadlo / Bridgin´ Drama

27. – 28. jún, Medická záhrada – Bratislava

V pondelok a utorok bude v Medickej záhrade prebiehať 3. ročník projektu Bridgin´ Drama – scénické čítanie divadelných hier v angličtine, tento rok je pripravená aj komédia Mackerel Sky írskej dramatičky Hilary Fannin.

Debata / Ľubomír Jančok – Glamour Paríža

19.00, Artforum, Košice

V priestoroch košického Artfora bude dnes večer rozprávať (aj o svojej knižke Glamour Paríža) – Ľubomír Jančok.

Diskusia v GCM

17.00, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

Ďalšia z diskusií bratislavskej Galérie Cypriána Majerníka na tému aktuálnych aktivít galérie sa uskutoční dnes o 17.00 h v Zichyho paláci.

Build it smart!

27. jún - 6. júl, Hurbanove kasárne, Fakulta architektúry STU, Bratislava

Dnes sa v priestoroch bratislavskej Fakulty architektúry STU a v Hurbanovych kasárňach začína Medzinárodný architektonický workshop. Počas piatich dní prebehnú odborné prednášky, diskusie a sprievodná výstava priemyselného dizajnu

Utorok 28. jún 2011

Výstava / Andy Warhol

17.00, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava

„Všetko je limitované časom..., aj životnosť mojich obrazov... Ak chcete niečo vedieť o Andym Warholovi, pozrite sa na moje obrazy... Na povrchu je všetko, pod povrchom už nič...!“ Povedal Warhol - a ak o ňom naozaj chcete vedieť čosi prostredníctvom obrazov – od utorka máte možnosť v Galérii mesta Bratislavy. Kurátorom je Michal Bycko, výstava potrvá do 4. septembra.

Pecha Kucha Night Košice

20.20, Kasárne / Kulturpark, Košice

20 obrázkov za 20 sekúnd tentokrát v Košiciach – formát, ktorý vymysleli architekti Astrid Klein a Mard Dytham v Tokiu, od roku 2003 sa Pecha Kucha rozšírila do 283 miest sveta.

Už ste si vybrali svoj hudobný festival, ktorým odštartujete leto? Máme pre vás prehľadný zoznam - tu.

Streda 29. jún 2011

Koncert / Sting Symphonicity

19.00, Orange Aréna, Bratislava

Pred turné sa vraj Sting stále pýtal sám seba, či sa publiku budú páčiť nové aranžmány jeho starších pesničiek, či sa to bude páčiť orchestru a či bude aj on spokojný - napokon však uvážil, že iba hlupáci sa boja a skúsil to. V stredu odohrá britský hudobník v rámci projektu Symphonicity World Tour koncert aj pre slovenských divákov – v doprovode symfonického orchestra pod taktovkou Sarah Hicks a svojej kapely predstaví svoje najväčšie hity s novými aranžmánmi.

Výstava / Mapy – Maps

17.00, Mirbachov palác – Galéria mesta Bratislavy, Bratislava

V stredu o 17.00 otvorí GMB jedinečnú výstavu s názvom Mapy I. /Maps I. Známe a neznáme – Umelecká kartografia v strede Európy 1960 – 2011. Kurátorkami sú Daniela Čarná a Lucia Gregorová. Druhá časť výstavy Mapy / Maps II. Neznáme oblasti bude otvorená 14. júla v Slovenskej národnej galérii.

Koncert / Ólafur Arnalds (IS)

20.00, Kasárne/Kulturpark, Košice

Mladý islandský skladateľ Arnalds Ólafur (*1986) sa ponoril do sveta krehkých symfonických skladieb, ktoré vytvára zároveň s orchestrálnymi kúskami. Skúma prepojenie klasiky a popu, mixovaním komornej sláčikovej a klavírnej hudby a nevtieravej elektroniky, ktorá z neho robí ideálneho skladateľa pre filmový popový label Erased Tapes.

Výstava / Olja Triaška Stefanovič – Diery

19.00, Max Klinger, Bratislava

Olja Triaška Stefanovič fotografuje od roku 2005 „diery“ – architektonické prieluky v meste – v Bratislave, Budapešti, Novom Sade. Výstavu fotografického cyklu otvoria v stredu večer v priestore Maxa Klingera v Bratislave. Výstavu uvedie Petra Hanáková.

Výstava / Po Skú3

17.00, Východoslovenská galéria, Košice

Známa prehliadka mladého umenia s názvom Skúter sa z Trnavy prenesie do Košíc – Po Skú3 predstaví diela autorov – Miriam Bajtala, Andrej Dúbravský, Lucia Dovičáková, Svetlana Fialová, Lucia Sceranková, Martin Špirec a ďalších, kurátorom je Vladimír Beskid.

Výstava / Curated By Feichtner

18.00, SPACE, Bratislava

V priestore Space otvoria v stredu ďalšiu výstavu – Curated By Feichtner – vystavujúci umelci: Bernhard Buhmann, Alan Cicmak, David Eisl, Julia Maurer, Stirn Prumzer.

Výstava – finisáž / Michal Mráz

16.00, Aircraft Gallery, Ivánska cesta 30/B, Bratislava

Výstavu Michala Mráza s názvom Svet je tvoj, Človek je produktom svojho okolia uzatvorí Grand Finisáž – v stredu od 16.00 v Aircraft Gallery.

Štvrtok 30. jún 2011

Festival / Fest Anča

30. 6. – 3. 7., Žilina

Medzinárodný festival animovaného filmu fičí do ďalšieho ročníka – tentokrát už od štvrtka môžete v na žilinskej Stanici, v Mestskom divadle a Multikine City Cinemas sledovať to najlepšie z animákov. Filmy budú už tradične súťažiť o Anča Award, pribudla však aj druhá kategória – Anča Music Video Award za animovaný videoklip. A diváci sa môžu zasa predviesť v Animation Karaoke Battle. Tešíme sa!

Bábkové divadlo / LoveStory – tragédia z Extazu

20.00, KC Dunaj, Bratislava

Dezorzovo lútkové divadlo vám prináša jedinečnú možnosť zažiť posledné dni Bunny M a Kláta Killera, najslávnejšieho zločineckého mileneckého páru v celom vesmíre, ako aj ich tragický koniec z rúk zákerného medziplanetárneho prenasledovateľa a sektára Godzilu. V hlavných úlohách novej bizarnej komédie sa pod velením principála, televízneho a filmového režiséra Gejzu Dezorza predstavia známi lútkoví artisti Kamil Kollárik a Andrej Kováč.

Výstava / ObraSKov

Wannieck Gallery, Brno

V brnenskej galérii Wannieck je počas celého leta výstava slovenskej maľby a jej vývoja počas posledných desiatich rokov – je však medzigeneračnou prehliadkou – predstavuje diela Vladimíra Popoviča, Rudolfa Sikoru, ale aj mladej generácie – Luciu Dovičákovú, Borisa Sirku. Súčasťou sú aj sprievodné – samostatné výstavy Michala Czinegeho (Galerie Za stěnou) a Michala Černušáka (Galerie Na mostě). www.wannieckgallery.cz

Piatok 1. jún 2011

Poľský žúr

1. – 3. júl, Hlavné námestie Bratislava

Poľsko začína svoje predsedníctvo v EÚ a má chuť oslavovať – a to veľkolepo – počas troch dní bude na Hlavnom námestí v Bratislave Poľský žúr – jazzové, folkové, goralské aj rockové koncerty. Oficiálne odovzdanie predsedníctva bude v piatok o 17.00, potom vystúpi napríklad džezová legenda Urszula Duzdiak, vroclavskí Beatles - kapela Neony, ale aj formácia Rock loves Chopin, ktorá v podaní gitaristov a sláčikového kvarteta zahrá skladby Fryderyka Chopina.

Výstava / Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949)

1. júl – 15. január 2012, SNG, Bratislava

Projekt Nové Slovensko, ktorý bude na dvoch poschodiach Slovenskej národnej galérie od 1. júla sa pokúsi predstaviť prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období. Autor koncepcie výstavy – Aurel Hrabušický, kurátorky – Katarína Bajcurová, Dagmar Poláčková, Petra Hanáková.

Koncert / Martin Gerschwitz – solo

19.30, Múzeum obchodu Bratislava – Podunajské Biskupice

Súčasný klávesák a hlas legendárnych Iron Butterfly a donedávna dvorný keyboardman Erica Burdona & The New Animals, navštívi múzeum so svojím sólovým programom v piatok večer.

Výstava / Juraj Bartoš – Bratislava 80. rokov

18.30, Stará radnica, Bratislava

Pri príležitosti otvorenia obnovenej Starej radnice v Bratislave sprístupnia výstavu fotografií Juraja Bartoša – Bratislava 80. rokov.

Kino / Nostalgia v Horárni

Horáreň Horský Park, Bratislava

Už pravdepodobne všetci stáli návštevníci filmového klubu Nostalgia vedia, že po júni sa dvere do klubu definitívne zatvoria. Dobrou správou však je, že tak ako každé leto – ponuka dobrých filmov sa presúva do Horárne v Horskom parku. Sledujte stránku www.horaren.sk.

Sobota 2. jún 2011

Klasika / Koncert Egyptského filharmonického komorného orchestra

19.00, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

V sobotu bude v koncertnom štúdiu rozhlasu hrať Egyptský filharmonický komorný orchester – v programe premiérovo uvedie aj dielo Elegy of the Martyrs of the 25 January-Revolution (Hossam Mahmoud) a ďalšie.

Nedeľa 3. jún 2011

Súčasný tanec / Korespondance Europe

19.00, Štúdio 12, Bratislava

V nedeľu bude v Štúdiu 12 prezentácia work-in-progress tanečného predstavenia a diskusia s choreografom Ondrejom Lipovským a Annou Sedlačkovou v rámci projektu Korespondance Europe.