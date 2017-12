Tváre sme im ešte nevideli

Film Martina Šulíka Cigán sa problému s plagátom stále nezbavil.

28. jún 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Radi o nich rozprávame, ale nechceme ich vidieť hrať, hovorí o Rómoch Martin Šulík. V Karlových Varoch bude súťažiť jeho film Cigán.

Martin Šulík nakrútil film Cigán, keď si uvedomil, že sa Rómovia vytratili z kina. Kedysi boli predsa aj oni filmoví fanúšikovia. „V detstve som chodil do kina každú nedeľu,“ vysvetľuje. „Lístky stáli korunu a v prvom rade sedávali Rómovia. Vždy spontánne reagovali. Tak som sa pýtal, kam zmizli? Kde sú?“

V našich kinách bude film od 14. júla.

Človek vo vypätej situácii

V rómskych osadách Šulík spoznal spoločnosť s bohatou štruktúrou, remeselníkov, sociálnych pracovníkov, miestnych aktivistov a dokonca aj združenie podnikateľov. „Je to oveľa pestrejšie ako naša predstava, že Rómovia sú buď hudobníci alebo kriminálnici,“ hovorí.

V podtitule k jeho filmu sa hovorí, že k Bohu aj k diablovi je rovnako blízko. Bude to tragický príbeh, je zjavné už z upútavky, pretože jeho štrnásťročný hrdina má konfliktný vzťah s otčimom a vymedzuje sa voči jeho úžerníckym obchodom. Martin Šulík vraví, že Cigán je film o človeku vo vypätej existenčnej situácii: „Nevidím v tom problém národnostný, ale problém vzdelania a chudoby.“

Rómovia si tento príbeh zahrali sami. Martina Šulíka vraj vždy dojímalo, ako o nich radi rozprávame, ale nechceme ich vidieť hrať: „Namiesto nich hrali herci natretí krémom na topánky, ale náš film by nemal zmysel, keby sme nevideli ich tvár.“

Okrem Romathanu sú profesionálne rómske súbory aj v Nemecku a vo Francúzsku a Šulík sa aj radil so skúseným asistentom Emira Kusturicu, Slobodanom Dedeičom. On mu povedal, že by nebol problém nájsť vo svete takých Rómov, čo by sa naučili i po slovensky. „Len ma upozornil na jedno,“ hovorí Šulík. „Ak je film o našich Rómoch, nemal by som im ho kradnúť.“

Hercov vybral v osadách. Hľadal takých, čo mali nejaké kontakty s umením a hovorili rómskym nárečím zo Spiša.

Deti kričali: Klapka!

Pri nakrúcaní sa herci a filmári vzájomne obohacovali o niekoľko slovíčok z neznámej reči, možno to bolo až trochu nebezpečné. „Okolo nás bolo asi dvesto detí,“ hovorí Šulík. „Naučili sa hovoriť kamera a klapka, kričali ich počas snímania a zvukár bol z toho nešťastný. Dozvedel sa, že na nich platí Ticho, lebo ťa zadusím! Naučil sa to teda v rómčine a potom sme už mohli nakrúcať.“

Cigán bude budúci týždeň súťažiť v Karlových Varoch a na túto svetovú premiéru sa prídu pozrieť aj herci. Slovenská premiéra tentoraz nebude v Bratislave. Film uvidia 13. júla najprv v Richnave. Premietacie plátno natiahnu na futbalovom ihrisku.