Anča, povedz mi o Mafii

Oficiálne sa začína v piatok, ale už zajtra večer bude Fest Anča premietať animované filmy a videoklipy.

29. jún 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Zabudnite na text pesničky Zóny A o dvoch malých mačiatkach, ktoré „zabávali deti a poznal ich celý svet, no teraz ich už niet“. Fest Anča, ktorá už zajtra v Žiline štartuje medzinárodnú prehliadku animovaných filmov, premietne aj pásmo tejto kultovej rozprávky.

Pre Viktora Kubala, ktorý rozprávku režíroval, bol vraj Puf a Muf celkom špecifickou prácou, lebo málokedy pracoval s cudzím textom a navyše, jeho postavy zväčša nerozprávali. Festival, ktorý tento rok ide do štvrtého ročníka s niekoľkými slovenskými premiérami, premietne jednu sekciu venovanú práve Kubalovi.

Hudba Havany

Začiatkom júna sa vo francúzskom Annecy konal najväčší festival animovaných filmov v Európe. Tí, čo prídu do Žiliny, uvidia aj niektoré z ocenených filmov, napríklad snímku Chico & Rita, za ktorou stojí oscarový režisér Fernando Trueba. Cenu za najlepší cudzojazyčný film získal pred niekoľkými rokmi jeho hraný príbeh Belle Epoque s Penélope Cruz v hlavnej úlohe.

Trueba prizval pred desiatimi rokmi na spoluprácu Javiera Mariscala a natočil dokument o legendách latinského džezu. Hudby ani Mariscala sa nevzdal ani v celovečernom animovanom veľkofilme. Chico a Rita sú z Kuby a chcú spolu zvuk Havany z prelomu 40. a 50. rokov priniesť do New Yorku, Hollywoodu či Las Vegas. Soundtrack je skutočne výpočtom kubánskych legiend a podľa Guardianu by sme museli mať kamenné srdce, aby sme ten film neľúbili.

Videoklipy nie sú mŕtve

Okrem súťaže krátkych filmov budú o ceny bojovať aj videoklipy, napríklad klip slovenského dua Ové Pictures pre Haroula Rose.

Havanské romance nie sú pre každého, možno ani dvojica z tímu autorov českej Mafie, ktorí o hre prídu porozprávať, no vybrať si je ťažké, a to je dobré. Anča fičí.