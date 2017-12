Saxon: Možné je úplne čokoľvek

Britská heavymetalová legenda bude hlavnou hviezdou víkendového Topfestu.

29. jún 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Fungujú od roku 1976 a stále ich to baví. A tak v rámci turné k novému albumu príde skupina Saxon aj na Slovensko.

Pre niektorých ľudí je heavy metal záležitosťou ich mladosti. Väčšinu fanúšikov však táto hudba drží po celý život, rovnako ako väčšinu tých, ktorí ho hrávajú. K nim patrí aj skupina Saxon. Nie je natoľko známa ako Iron Maiden, no začiatkom 80. rokov spoločne spustili novú vlnu heavy metalu.

Nie je to len história

V júni vydali devätnásty štúdiový album Call To Arms a v rámci turné ho tento piatok predstavia aj na Slovensku. „Zahráme štyri-päť úplne nových vecí, skladby z ďalších albumov z posledného obdobia a ,samozrejme, hity ako Motorcycle Man či Ride Like The Wind. Nebude to v blokoch, chceme to striedať. Tak sa to páči aj fanúšikom,“ vraví pre SME Peter „Biff“ Byford.

Podľa speváka a zakladajúceho člena kapely je novinka klasický heavy metal: „Nie je to žiadna temná nahrávka ako bol Metalhead. Vrátili sme sa k duchu 80. rokov. Call To Arms má dobrý zvuk, aj dobré recenzie.“

video //www.youtube.com/embed/we7GTaFCitY

Na obale je verbovací plagát z prvej svetovej vojny, prvá pesnička je o vikingoch dobývajúcich Anglicko, ďalšia o ostrove Avalon z legendy o kráľovi Artušovi. Vyzerá to, že Saxon sú posadnutí dejinami, ale nie je to celkom tak. „História ma baví, rád čítam o rôznych udalostiach a osobnostiach. Zdá sa mi zaujímavejšie spievať o dejinách než sám o sebe, ale snažím sa to nepreháňať. Ten obal je náhoda, páčil sa nám, ako vyzerá.“

Elton John aj orchester

Skupina sa v 90. rokoch rozdelila. Oficiálnym pokračovateľom je tá polovica, v ktorej je okrem Byforda gitarista Paul Quinn, potom existuje zoskupenie s názvom Oliver/Dawson Saxon. „Niekto nezhody rieši rozpadom, my sme sa rozdelili. Nebolo to nič príjemné, ale stále sa snažíme sledovať, čo robia naši kolegovia,“ tvrdí Byford. Na otázku, či si vie predstaviť spoluprácu v pôvodnej zostave, má svojskú odpoveď: „Všetko je možné. Keď mohol v dvoch pesničkách na albume Rock The Nations hosťovať Elton John, prečo by sme sa raz nemohli stretnúť aj my?“ smeje sa spevák.

Saxon sa po turné plánujú venovať novému projektu. „Chceme byť na jednom pódiu s orchestrom. Zatiaľ je to iba v rovine nápadu, že by mohlo vzniknúť DVD. Pár starších skladieb by v tejto kombinácii mohlo zafungovať,“ dodáva Byford.

Saxon uvidíte na Topfeste v piatok. Vo večernom programe na hlavnom pódiu majú vyhradenú hodinu a pol.