Jeho nebom bol obchodný dom

O Warholovi sa rozprávalo veľa legiend, sám tvrdil, že všetko vložil do obrazov.

30. jún 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Po dvanástich rokoch je opäť v Bratislave výstava legendárneho umelca.

Na jar odhalili v New Yorku novú sochu. Na Union Square, neďaleko Lincolna, Washingtona či Gándhího kráča Andy Warhol. Má na sebe levisky, na krku mu visí Polaroid a v ruke drží tašku svojho obľúbeného nákupného centra Bloomingdale's.

Pri odhaľovaní kráčajúceho Andyho sa podľa NY Times mnohí snažili nahlas rozpamätať na sochu iného umelca 20. storočia v New Yorku. Na žiadnu neprišli, no zhodli sa na tom, že vlastne nik iný si nezaslúži takúto poctu viac. Nik nezosobňuje pompu mesta, kde sa z chlapca z Pittsburgu so slovenskými koreňmi stala superstar. V Bratislave boli jeho diela naposledy pred dvanástimi rokmi.

Treba ešte niečo hovoriť?

„Všetko, čo sa dnes dozvedáme alebo vyslovíme v súvislosti s Andym Warholom, vyzerá, akoby si tento umelec vopred pripravil a my sme boli iba hercami v jeho jedinom nekonečnom happeningu,“ píše v katalógu Michal Bycko. Šéf Warholovho múzea v Medzilaborciach je kurátorom výstavy, ktorá je v Galérii mesta Bratislavy.

O Warholovi sa už naozaj povedalo veľa, no percento legiend založených na prekrútených faktoch by bolo iste vysoké. Jedinou odpoveďou na to, čo ešte môžeme o ňom vedieť a bude to pravdivé, je snáď jeho vlastný výrok: „Ak chcete niečo vedieť o Andym Warholovi, pozrite sa na moje obrazy... Na povrchu je všetko, pod povrchom už nič.“

V bratislavskej galérii je vyše tridsať originálov serigrafií z rokov 1977 – 1987, dokonca aj posledné z Kamufláží, ktoré vytvoril. Sú tu aj portréty Edwarda Kennedyho, Goetheho či Kráľovnej Ntombi Twala, a diela zo série Art from Art. Tá predstavuje desiatky modifikácií známych obrazov od Picassa, Mattisa a ďalších majstrov, ktorými sa Warhol inšpiroval. Kladivo a kosák, ktoré boli v 70. rokoch vystavené pod názvom Zátišie, vraj Warhol vytvoril po návrate z Talianska, kde bol práve kosák s kladivom najčastejším grafity.

Génius alebo superstar

Warhol o sebe často hovoril ako o superstar a tvrdil, že neverí v smrť. Podľa neho ľudia nezomierajú, iba odídu do obchodného domu na nákup, veď tam je tak nebesky, a dlho sa nevracajú.

V New Yorku po odhalení sochy pod Andyho nohami vraj zostalo niekoľko plechoviek Campbellovej polievky. Všetko sa zmenilo. Kým pre Warhola bol obchodný dom nebom a obyčajná polievka sa stala dielom a neskôr aj poctou, niektoré dnešné superstar nestoja ani za letiacu paradajku. Výstavu si môžete pozrieť do septembra.