Kam chodíme

Ponúknuť na veľkej scéne večer súčasnej choreografie s dôrazom na pôvodnú tvorbu je záslužné. Nazvať to Made in Slovakia rok po premiére nazvanej Made in Canada, ktorá sa konala v tej istej Historickej budove SND, je jemná schválnosť. Škoda, že smeč padol

1. júl 2011 o 0:00 Zuzana Uličianska

Písmo: A - | A + 0 0 trochu za čiaru. Koncept, ktorý do jedného večera spojil neoklasický pohľad ukrajinského choreografa Jaroslava Ivanenka s minimalistickou prácou Šárky Ondrišovej nemohol pôsobiť ako premyslený. Ivanenko pracoval so samými klišé – v príbehu, v detailoch, vo vizuáli aj v samej choreografi, ktorá je ilustratívne, doslovná. Hneď prvá časť série Narodeniny teda nepriniesla nič nové do diskusie. Šárka Ondrišová sa v časti 4Men - čo sa dá čítať štyria muži ale aj pre mužov - sa veľmi hĺbavým štýlom jej vlastným pozerala na krízu otcovstva, mužskú iniciáciu i na večné boje medzi generáciami, niekedy sa ale tiež nevyhla patetickým gestám. Dvojgeneračné obsadenie Dolinských bolo však dojímavé a v úlohe Mladíka sa veľmi nádejne prezentoval Peter Dedinský. Aj z krátkeho torza Ján Ševčíka Povolať! Inšpirovaného ľudovým tancom sa dalo odčítať nadanie tohto tvorcu pôsobiaceho v Holandsku. Tanečníci vydali zo seba maximum a divák si v duchu žiadal vidieť viac. To isté ste si ale už nepovedali po Anjeloch nad mestom Igora Holováča, ktoré boli naopak vo všetkých smeroch urozprávané. Nikita Slovák sa ako libretista opäť tváril ako vlastník exkluzívnej licencie na prezentáciu anjelov. Tentoraz ich bolo na javisku viac ako smrteľníkov, príbeh lásky medzi anjelom a pozemšťankou bol vykonštruovane banálny. Aby sme o nepochybovali o diabolskej podstatne bezdomoveckého opilca a prostitútky, ktorí bránia čistej láske, diabol má čierny kožúšok a červené lesklé nohavice a a diablica rožky z predajne karnevalových potrieb. Nielen tento detail odokryl nevyhnutnosť dramaturgie aj v baletnom súbore - aby energia talentovaných tanečníkov a choreografie takto nešťastne nestrácali na svojej hodnote.