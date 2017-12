Peter Falk: Jednooký inšpektor

Vyzeral, akoby ničomu nerozumel, ale pod šticou strapatých vlasov mu to výborne myslelo.

Peter Michael Falk sa narodil v talianskej štvrti New Yorku a preto si o ňom mysleli, že je Američan talianskeho pôvodu. Mama bola Ruska a otec takpovediac z Rakúsko-Uhorska, bol to Poliak s českými a maďarskými koreňmi.

Petrov prastarý otec Miksa Falk bol šéfredaktor významných, po nemecky vychádzajúcich budapeštianskych novín Pester Lloyd. Rodičia mali v New Yorku obchod s oblečením a syn mohol chodiť do školy. Bol dobrý žiak, basketbalista, predseda triedy a zmaturoval s vyznamenaním.

Čo ďalej?

Keď mal Peter Falk (16.9.1927 - 23.6.2011) tri roky, zistili mu nádor v pravom oku. Vyoperovali mu ho a dostal sklenené. Ale chlapec sa s tým naučil žiť. Po maturite sa nevedel rozhodnúť, čím by chcel byť, čo by chcel robiť. Sedemnásťročný sa prihlásil k námorníkom, ale pre jeho znevýhodnenie ho k námorníctvu nevzali. Rok a pol robil kuchára na obchodnej zaoceánskej lodi.

Vrátil sa a začal znova študovať. Politológiu skončil s titulom bakalár, pustil sa aj do účtovníctva a administratívy, čo mu neskôr pomohlo dostať sa na miesto finančného úradníka v Hartforde, štáte Connecticut. To však až potom, ako sa pokúšal (1953) dostať miesto v tajných službách CIA. Odmietli ho, dôvodom bol jeho dlhší pobyt v komunistickej Juhoslávii.

Také boli časy za McCarthyho éry v Spojených štátoch. Začal spolupracovať s amatérskym divadlom a chodil aj súkromne sa doučovať v herectve. Keď mu učiteľka, ktorá objavila jeho talent, odporučila, aby odišiel zo zamestnania a venoval sa herectvu, poslúchol a vrátil sa do New Yorku.

Účinkoval v menších divadlách mimo Broadway, jeho prvé možné angažmán vo filme v Columbia Pictures sa skončilo slovami šéfa štúdia Harryho Cohna: za ten istý honorár môžem mať herca s dvomi očami. Ale Warner Brothers mu malú rolu vo filme ponúkli.

A vtedy sa to začalo

V roku 1960 dostal prvú veľkú rolu nájomného vraha Abe Relesa v kriminálke Vražda s.r.o. V tom istom roku sa Peter Falk oženil s dlhoročnou priateľkou, pianistku Alice Mayo.

O rok neskôr bol osobným strážcom Joy Boy vo filme Vrecko plné zázrakov. Za obe postavy bol nominovaný na Oscara za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe. A ponuky nasledovali. Siedmi proti Chicagu (1964), Veľké preteky okolo sveta s Tony Curtisom a Jackom Lemmonom (1965).

Prepracoval sa aj do televíznych seriálov, v roku 1965 získal vlastný seriál (22-dielny) The Trials of O Brien, kde si zahral hlavnú postavu právnika Daniela O Briena.

Postava detektíva Columba sa objavila po prvý raz v pilotnom filme v roku 1968, ale regulárny seriál sa začal vysielať až o tri roky. Vydržal sedem sezón.

Columbovým poznávacím znamením sa stal pokrčený plášť, havana v ústach, pes basset, ktorému uši viali zo staručkého kabrioletu Peugeot 403. Iste to bol autorský zámer, že policajný poručík Columbo mal vždy proti sebe protivníkov z elegantných a bohatých vrstiev.

Znovuzrodenie inšpektora (v pôvodnej verzii poručíka) Columba prišlo v rokoch 1989-1993, keď vznikli štyri ďalšie verzie. Jeho posledná veta a otázka pri odchode - „A ešte čosi..." podozrivých vždy prekvapila. Ako raz Peter Falk o svojej postave povedal: „Vyzeral, ako keby nič nepochopil, nič nevidel, ale videl všetko. Pod jeho šticou strapatých vlasov mu to výborne myslelo."

Oddelenie vrážd v Los Angeles zastupoval úctyhodne. Hoci Peter Falk úspešne hral v divadle i vo viacerých filmoch, až úloha v televíznom seriáli Columbo z neho spravila hviezdu. Za herecký výkon v seriáli získal v rokoch 1972, 1975, 1976 a 1990 televízne ceny Emmy a raz Golden Globe (1972). Falk sa na seriáli podieľal aj ako producent (24 dielov), režisér (2 diely) a scenárista (1 diel).

Nakrútených bolo 68 dielov, posledný, Columbo má rád nočný život, v roku 2003. Vo Francúzsku bol ocenený titulom Rytier umenia a medailu mu v roku 1996 odovzdal herec Gérard Depardieu. Z mnohých necolumbovských filmov spomeňme aspoň film nemeckého režiséra Wima Wandersa Nebo nad Berlínom, v ktorom hral Falk sám seba.

Zabudol aj na Columba

Peter Falk sa so s prvou manželkou, s ktorou mal dve adoptívne dcéry, Catherine a Jackie, rozviedol v roku 1977, neskôr sa oženil s herečkou o 23 rokov mladšou, Sherou Danese. Po autonehode v roku 2008 sa postupne demencia a Alzheimerova choroba natoľko zhoršili, že si už nepamätal ani na Columba.

Dcéra Catherine podala na súd žiadosť o zbavenie svojprávnosti z obavy o manipuláciu s jeho veľkým majetkom. Súd však poručníctvo prisúdil manželke Shere, ktorá sa o manžela vzorne starala a dcére povolil návštevu otca raz za mesiac.

Mimochodom, Catherine sa v reálnom živote skutočne živí ako súkromná detektívka. Peter Falk ako správny Columbo ešte v čase svojich svetlých dní napísal testament, v ktorom je aj veta: Kto testament napadne, stratí nárok na akýkoľvek podiel.