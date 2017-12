(Ne)čakanie na Monty Python

S novým filmom asi ožijú úvahy, či sa slávna komická skupina ešte dá dohromady.

2. júl 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Chapman ešte stále nevstal z mŕtvych, preto Monty Python oprášili jeho autobiografiu. Podľa nej nakrútia o svojom kolegovi film v 3D.

Komici z britského zoskupenia Monty Python zrejme odpustili svojmu kolegovi Grahamovi Chapmanovi. Zomrel v roku 1989, niekoľko týždňov predtým, ako mali oslavovať dvadsiate výročie svojho vzniku. Na rozlúčke s ním sa netvárili veľmi smutne, len konštatovali, že im pripravil najhoršiu párty v histórii. Dnes sa už chystajú podľa jeho knihy Klamárova autobiografia nakrútiť film v 3D.

S pohárikom čeliť svetu

Jedna z najznámejších Chapmanových fotografií pochádza z filmu Život Briana. Na jeho konci ho omylom ukrižujú a on spieva Always look on the bright side of the life. Vždy sa pozeraj na svetlú stránku života. V Monty Python ho považovali za najschopnejšieho herca. Za niekoho, kto si počká, kým sa vymyslí nejaký vtip a potom ho zlepší. Decentne o ňom hovorili, že každé ráno potrebuje pohárik – dva, aby mohol lepšie čeliť svetu.

video //www.youtube.com/embed/7ec_acXb88E

Otváranie Chapmanovej autobiografie sa zdá byť prirodzené, komici so surreálnym zmyslom pre humor už majú nejaké skúsenosti s jeho pozostalosťou. John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin, Eric Idle a Terry Jones chceli, aby bol ich kamarát prítomný aspoň na tridsiate výročie Monty Python, a tak teda okolo seba vysypali – vraj jeho popol. A keď sa oslava končila, znovu ho povysávali.

video //www.youtube.com/embed/-2jhYS8qwsE

Približne v tom istom čase sprístupnili Chapmanovi najbližší jeho osobné archívy, z ktorých potom vzniklo voľné pokračovanie Klamárovej autobiografie – Kompletne nekompletný Graham Chapman.

Zostalo po ňom niekoľko nedokončených alebo nikdy nezrealizovaných projektov, ale producenti filmu sľubujú, že sa nebude rozprávať len o práci. „Bude to príbeh muža, ktorý bol otvoreným gayom a skrytým alkoholikom. Nebude to film o Monty Python, ale o živote človeka,“ povedali pre New York Times.

Agent to rozhodne

Zatiaľ je známe, že vo filme by sa mal využiť Chapmanov hlas, pretože tesne pred smrťou prečítal svoju autobiografiu kolegom a nahral to na pásku. Jeho otca bude hrať Michael Palin a mamu Terry Jones.

Film by mal byť v kinách budúci rok na jar a asi sa vtedy znovu otvoria úvahy, či sa Monty Python nedajú zas dokopy. John Cleese však pred pár rokmi vystríhal, že všetci sú takí rozlietaní, že stretnúť sa v jednej miestnosti na dlhší čas sa zdá byť nemožné. Okrem toho, sami si dali aj jednu principiálnu podmienku: „Stretneme sa, len ak by Chapman vstal z mŕtvych. Takže treba rokovať s jeho agentom.“