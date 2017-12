Písacie stroje, jeden z najúžasnejších vynálezov ľudstva, doslúžili. Ako na túto klasiku spomínajú spisovatelia? Je literatúra písaná na stroji iná ako tá, ktorú naťukáme do počítača?

2. júl 2011 o 0:00 Marian Jaslovský

Nemali auto ani televízor, ale písacie stroje ho obklopovali od útleho detstva: perličkový Consul i cestovné kufríkové stroje. „Nemal som hádam ani dvanásť rokov a už som mal svoj vlastný písací stroj,“ hovorí básnik a spisovateľ Daniel Hevier (na snímke nižšie).

Éra jeho obľúbených mašiniek sa však zrejme definitívne skončila. Internetový magazín Mashable.com informoval, že ich posledný významný výrobca, spoločnosť Godrey and Boyce zastavil ich výrobu v indickom Bombaji.

Toto rozhodnutie má však len symbolický význam, pretože skutočný koniec písacích strojov nastal už dávno s príchodom počítačov.

Dnes sú písacie stroje krásnymi artefaktmi či starožitnosťami a ak sú funkčné, môžeme do nich natočiť štvrtku kancelárskeho papiera a ťuknúť si. Písmenká sú štýlové, vyzerajú „vintage“. Ale skúste napísať dlhý súvislý text.

Generácia, ktorá sa narodila do počítačového veku, zrejme nikdy nedokáže pochopiť utrpenie, aké sprevádzalo všetky korekcie preklepov, hlavne ak sa text písal v niekoľkých kópiách cez kopírovací papier.

Nostalgické klepoty

Sú však ľudia, ktorí písacie stroje zbožňujú dodnes. „Pre mňa je to jeden z najúžasnejších vynálezov ľudstva,“ hovorí Hevier. „Napísal som na ňom desiatky tisíc strán. Potreboval som ten odpor, ktorý kladie kláves, a ten zlomok sekundy, ktorý uplynie od úderu po vytlačené písmeno na papieri. Bol som jedným z posledných, kto prešiel na počítač, aj to ma donútili redakcie, ktoré už nebrali príspevky na papieri,“ pokračuje spomínajúc na svoj elektrický Robotron Hevier. „Bol nemecký a ťažký ako sviňa.“

Milan Lasica sa s písacími strojmi rozlúčil bez nostalgie: „K písaciemu stroju som sa dostal ako dvadsaťročný a zvykol som si písať rovno do stroja, lebo rukou písaný text by som aj tak po sebe veľmi ťažko vedel prečítať. Takže písací stroj bol pre mňa svojím spôsobom záchranou. Na počítač som prešiel s veľkým oneskorením oproti ostatným, zhruba pred desiatimi rokmi, a doteraz ho používam viac-menej namiesto písacieho stroja. Je to, samozrejme, oveľa pohodlnejšie, takže by som sa k stroju už nevrátil a vôbec mi za ním nie je ľúto.“

Iný stroj, iný text

Daniel Hevierje si myslí, že na texte je vidno, čím bol napísaný. „Som presvedčený, že literatúra napísaná na strojoch je iná ako tá ručná. A, samozrejme, komputerizácia zmenila aj naše písanie a čítanie. Pre mňa si text písaný rukou zachováva ,pomalosť‘ kaligrafie, v texte napísanom na stroji sa uchováva niečo z rachotu a kovovosti ná-stroja a počítačový text cítim ako viacvrstevnatý, kvadrofonický a rýchlo miznúci.“

Aj keď písacích strojov ubúda, v servise je stále zopár exemplárov čakajúcich na reparáciu. „Sú kancelárie, kde si bez nich nevedia život predstaviť. Lebo písacie stroje nie sú len mechanické, ale aj elektronické, súbory sa dajú ukladať do pamäte ako na počítači. Dobre sa s nimi vypĺňajú napríklad tlačivá. Ak by sa toto malo robiť na počítači, bolo by to treba celé najprv naprogramovať a to je ťažké, preto mnohí zotrvávajú pri klasike,“ uzatvára opravár písacích strojov Štefan Harnoš.