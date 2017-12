Sto rokov máme ten istý problém

Judi Dench si k Oscarovi pridá sošku z Karlových Varov. Známa britská herečka tvrdí, že nájomné jej už niekoľko rokov platí Shakespeare.

4. júl 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Krištáľový glóbus za celoživotné dielo dostala v Karlových Varoch britská herečka Judi Dench. Takmer zmierená s tým, že v tom diele dominuje pani M z Jamesa Bonda a nie iné postavy.

„Tu je to trochu iné ako na festivale v Cannes, Berlíne alebo v Benátkach,“ vraví riaditeľ karlovarského festivalu Jiří Bartoška. „Tam sú obrovské trhy a filmové hviezdy majú v rámci propagácie povinnosť na ne prísť. Do Varov chodia, pretože naozaj chcú.“ Hoci sú agentúry, ktoré ponúkajú filmárov napríklad za 50-tisíc eur na deň, Bartoška tvrdí, že karlovarský festival nikdy nikoho nezaplatil.

Tento rok sem prišla britská herečka Judi Dench, kráľovnou vyhlásená za „dámu britskej ríše“. V roku 1998 bola prvýkrát nominovaná na Oscara za Pani Brownovú, o rok ho dostala za Zamilovaného Shakespeara a potom prišli ešte ďalšie štyri nominácie. Vo Varoch jej pribudol Krištáľový glóbus za celoživotné dielo. To dielo vznikalo päťdesiat rokov, ale vyzerá to tak, že veľa filmových fanúšikov sa v ňom orientuje najmä podľa jednej postavy – prísnej šéfky v sérii o Jamesovi Bondovi.

Nakrútili ste aj čosi iné?

„V Spojených štátoch sa ma raz spýtali: Spravili ste vlastne niečo okrem Pani Brownovej a Pani M? Spýtali sa ma to po všetkých tých Čechovoch, Ibsenoch a Shakeaspearoch, čo som už zahrala v divadle,“ vravela s úsmevom v Karlových Varoch. Aj doma s manželom sa smejú na tom, že im Shakespeare už niekoľko rokov platí nájomné.

Sama by chcela, aby bol zoznam jej slávnych postáv dlhší, ale na to filmový priemysel asi nie je stvorený. „Už storočie máme ten istý problém, zaujímavé úlohy sa píšu pre mužov. Ženských úloh je menej, a ešte menej ich je pre staršie herečky. S tým sa nedá nič robiť, len dúfať, že budete mať šťastie a niekto tú vzácnu úlohu ponúkne vám. Alebo že ju pred vami niekto iný odmietne,“ vraví.

V Karlových Varoch uviedla Judi Dench novú filmovú adaptáciu Jany Eyrovej. Nakrútil ju Cary Joji Fukunaga, mladý americký režisér, ktorý sa preslávil drámou Sin Nombre o mexických pouličných gangoch. Dench v nej hrá popri Mii Wasikowskej a Michaelovi Fassbenderovi. Po úvodných titulkoch sa zrejme z kina vytratila, pretože na druhý deň povedala, že film ešte nevidela. „Film sa nedá zmeniť, ani jeho nakrúcanie sa nedá predĺžiť, a to je frustrujúce. Môžem sa naň pozrieť až po čase, keď prestanem myslieť na to, aké možnosti som v ňom nevyužila.“

Prišiel pán v čiernom

Napriek dlhším finančným problémom sa štúdiá Metro Goldwyn Mayer čoskoro vrátia k M a Jamesovi Bondovi. Na rok by mal byť v kinách dvadsiaty tretí diel – a to je asi tak všetko, čo sa dá o ňom povedať. „Prepáčte, nemôžem prezradiť vôbec nič,“ ospravedlňovala sa Dench. „Všetko musí zostať tajomné. Aj ja som sa k scenáru dostala tak, že mi ho doniesol nejaký pán, celý v čiernom.“

Keďže do Karlových Varov prišla z vlastnej vôle a medzi ňou a festivalom nie je v zásade žiadny obchodný vzťah, organizátori predpokladajú, že bude ústretová k ich sprievodným záujmom. Ide najmä o festivalovú znelku, ktorú by mal nakrútiť každý, kto dostane Krištáľový glóbus. Nech na ďalší rok diváci vidia, čo s ňou laureáti doma robia. Samozrejme, vždy je to nejaká vtipná fantázia. Judie Dench zatiaľ načrtla realitu: „Rýchlo si ju vyložím vedľa Oscara, pretože vyzerá ako jeho manželka.“