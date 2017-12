Čo sa oplatí vidieť na Pohode (sobota a nedeľa)

Naše tipy na sobotu a Nedeľu.

2. júl 2011 o 0:00 Oliver Rehák, Tomáš Prokopčák, Oliver Rehák

Na čo sa najviac chystáme na Bažant Pohode v sobotu a v nedeľu my?

SOBOTA

12.00 / Literarnyklub.sk / Bene

Okolo obeda sa toho vidieť na festivale veľa nedá, ale krst knihy známeho mladého rappera by patril do festivalových tipov aj v hociktorom inom čase.

16.00 / O2 Stage / Bloodgroup (ISL)

Islanďanov je menej ako obyvateľov Bratislavy, ale v počte originálnych muzikantov niekoľkonásobne prevyšujú celé Slovensko. Pestrú tamojšiu scénu vlani zastúpili Múm, teraz uvidíme ďalšie dve skupiny. Tou prvou budú elektropopoví Bloodgroup sú považovaní za jedno z najzaujímavejších nových mien z muzikálneho ostrova.

16.10 / Dobrá krajina / Filmový socializmus

Debata, ktorá môže byť osožná najmä generácii, ktorá si z komunistického režimu pamätá len veľmi málo alebo ho nezažila vôbec. Diskutovať prídu tvorcovia českých filmov na túto tému, ktoré sa dali vidieť v kinách len nedávno - Pouta a Občanský preukaz.

18.00 / Literarnyklub.sk / 20 rokov vydavateľstiev Modrý Peter a KK Bagala

Niekedy je takmer všetko povedané názvom. Zostáva ešte dodať, že aj literárni vydavatelia môžu mať "comeback". A ten, aký predvádza Koloman Kertész Bagala, treba oceniť.

19.00 / Bažant stage / Public Image Ltd (UK)

Toto nie sú žiadni rapperi, ale projekt Johnnyho Lydona. Komu sa koncert punkových legiend na Hodokvase nevidel, môže si napraviť chuť. Kapela, ktorú si založil tento spevák po odchode zo Sex Pistols. Keď po dlhej pauze od albumu This Is Not (1992) Public Image opäť začali koncertovať, ich návrat bol označený za jeden z najsilnejších comebackov posledných rokov. Aj Mišo Kaščák tvrdí, že už dlho nevidel tak dobrý koncert ako bol ten ich.

19.00 / Európa / Nourish My Fame (SK)

Aj domáca scéna rodí nové pozoruhodné mená exportného charakteru. Jedným z nich je skupina Nourish My Fame, v ktorej sa stretli milovník industriálnych zvukov a temných atmosfér s éterickou speváčkou, bubeníkom. Vidieť sa ich oplatí aj tým, ktorí ich poznajú - špeciálne pre Pohodu sa rozrastú o sláčikové kvarteto.

20.00 / O2 Stage / Micachu and the Shapes (UK)

Pesničky, originálne nápadmi aj zvukom, ktoré si s inými nezameníte, ešte stále vznikajú. Tak výrazne odlišných zoskupení ako je toto trio dnes veľa nefunguje. Chytľavé melódie a živelné rytmy, domácke nástroje, skladateľské postupy (Mica Levi má iba krátko po dvadsiatke a ako jedna z mála muzikantov na tejto scéne klasické vzdelanie). Tento rok im už snáď slovenskú premiéru nič nepokazí.

21.00 / Bažant Stage / M.I.A. (UK)

Ak jestvuje jediný umelec, ktorého musíte na tohtoročnej Pohode vidieť – pamätníci s nostalgickými záchvatmi odpustia – je to tamilská Britka M.I.A. Už niekoľkokrát to v jej kariére vyzeralo, že práve ona bude nová Missy Elliott. Jej debut Arular je zásadnou nahrávkou celej modernej urban music, na jej minuloročnom albume robili ľudia ako Diplo, Switch či Rusko. A na remixe skladby XXXO sa neukázal nik menší ako Jay-Z.

23.00 / Bažant Stage / Portishead (UK)

Zbierky treba skompletizovať. Ak ste videli Leftfield aj Massive Attack, dokonca ak Underworld, Prodigy či Chemical Brothers, chýbať vám môže už len táto bristolská zostava. Pravda ale jednoducho je, že dnešné elektronické pesničky by bez tejto kapely zneli asi inak. Ak sa nezmestíte pod hlavné pódium, môžete si koncert Portishead dať s vizuálmi z filmu Putovanie vtákov. Jeho paralelná projekcia a blízkosť Bažant kinematografu nie sú náhody (ale dramaturgická špecialita šéfa festivalu :-)

0.00 / 02 Stage / Magnetic Man (UK)

Chcete vedieť, ako dnes vyzerá klubová diskotéka na pomedzí tanečnej elektroniky a popu. Najlepšie to predvádza trio poskladané z kultových dubstepových producentov Skreama, Bengu a Artworka. Ak by ste však od nich čakali dubstep, zrejme by ste sa zmýlili.

02.00 / O2 Stage / Rusko (UK)

Mohol by to byť váš mladší brat. Ak by teda vymetal svetové kluby a hral to, čomu sa hovorí moderný britský zvuk. Dubstep môže byť pre mnohých ľudí totálna nuda. Ale je jednoducho tým, čo v polovici minulého desaťročia nakoplo celú urban music a dalo jej úplne iný zvuk.

NEDEĽA

05.00 / Bažant Stage / Las Alegres Ambulancias de san Basilio de Palenque

Ono je to technicky vlastne sobota, ale keďže ide o záver programu na Pohode 2011 a zároveň pravdepodobne o najosobitejšie vítanie slnka na festivale, oplatí sa ho zažiť. Ten názov si pamätať nemusíte, ani sa ho nemusíte báť - nejde totiž o stretnutie záchraniek z nejakého španielskeho kostola, ale o veselý kolumbijský súbor, ktorý vás preberie viac ako dve plechovky Red Bullu.

08.00 / O2 Stage / Ekumenická bohoslužba

Vlani to zafungovalo skvele. Kto nestihol, môže sa presvedčiť teraz, čo tiež robí Pohodu tak výnimočnou medzi ostatnými festivalmi. "Open-air" omše až takým unikátom nie sú, nikde sa však naraz nestretnú tak otvorení farári toľkých vierovyznaní (a ich neformálne kázania ešte navyše dopĺňa hudba).