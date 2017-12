Auto*mat. Autá proti bicyklom

Prečo to s bicyklami inde v mestách funguje a u nás vôbec? Keď budete najbližšie trčať v dopravnej zápche, uľavte si spomienkou na tento film.

7. júl 2011 o 0:00 Miloš Krekovič

Dokument Martina Marečka Auto*mat prináša škodoradostné poznanie, že v doprave Praha nie je omnoho pred Bratislavou. No zároveň ukazuje, ako zmeniť to, čo sa nám v mieste bydliska dlhodobo nepáči. Za námetom český filmár nemusel ďaleko, stačilo, že sa z domu pozrel z okna.

Dojem z bytu v širšom centre dokonale kazila vyťažená križovatka pred domom, hluk a smog odtiaľ stúpali takmer non stop a otravovali život mladej rodiny. Filmár sa teda začal pýtať, či to nejde inak. Naozaj treba v meste toľko automobilov, ak s nimi prichádza také množstvo problémov?

Mareček s kamarátmi sa rozhodli, že založia občiansku iniciatívu, a keďže viacerí sú filmári, budú pri nej s kamerou. Inými slovami, možno nedosiahnu presne to, čo chceli zmeniť, ale aspoň vznikne zaujímavý dokument.

Vo filme vidíme aktivistov, ako organizujú protesty, dobiedzajú na radnici, propagujú bicykle a občas pritom prichádzajú do konfliktov s úradmi a políciou. Že pritom narážali na nepochopenie, najlepšie zhŕňa kúzelný výrok príslušníka polície: „Nestačí vám zápcha, musíte ju zhoršovať a jazdiť tu na bicykloch!?“

Rovnako poučné sú vo filme názory odborníkov na to, ako by urbanizmus mohol fungovať. Stačilo by zabudnúť na koncepcie z minulého storočia a plánovanie dopravy namiesto na politikov nechať na kompetentných. Príkladov je dosť: kým iné európske mestá automobily vytláčajú z centier a podporujú cyklistov aj hromadnú dopravu, v Prahe plánujú rozširovať vozovky a stavať obrovský tunel, čo iba do centra naláka ďalšie vozidlá.

Napokon aktivisti zistili, že zmena si žiada beh na dlhú trať. Sám Martin Mareček rezignoval, predal byt nad križovatkou a odišiel bývať inam. No iniciatíva Auto*mat ďalej funguje - a prináša ovocie. Politici a ich postoj sa výrazne menia k lepšiemu, ak za nimi prichádzate s kamerou.

